Estafó miles de euros en Venezuela, huyó a España y así lo capturaron tras alerta de Interpol

Las autoridades españolas capturaron a un sujeto, cuya identidad y nacionalidad no ha sido precisada, que estaba solicitado por Venezuela por, presuntamente, estar involucrado en una estafa de más de 600.000 euros.

Fuentes policiales informaron a la agencia EFE sobre el procedimiento llevado a cabo en Vigo, en la comunidad de Galicia. Aunque la captura se llevó a cabo el 5 de abril, no fue hasta este jueves que trascendió el caso.

De acuerdo a las investigaciones, el sujeto está solicitado por estafa por unos hechos que se dieron en noviembre de 2025. El hombre, aparentemente, ofreció los servicios logísticos de su empresa y estafó a una persona por unos 637.000 euros.

La estafa se extendió hasta otras personas que se convirtieron en víctimas de este sujeto. Con el paso de las semanas, el hombre formó un entramado criminal que se acerca al funcionamiento de una estafa piramidal.

CAPTURA DEL SUJETO

Las fuerzas de seguridad venezolana identificaron al sujeto, pero este habría escapado antes a España. En tal sentido, emitieron una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Tras varios meses de espera, agentes del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia tuvieron conocimiento de que un sujeto buscado estaba alojado en un establecimiento de Vigo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL MACABRO CASO DE RUDHY, LO DESMEMBRARON Y SUS RESTOS FUERON COMIDA PARA LOS PERROS

Al verificar que tenía una notificación roja emitida por Venezuela, los agentes se desplazaron al lugar y localizaron al sujeto. Luego fue capturado y trasladado a Madrid para poner en marcha el proceso de extradición.