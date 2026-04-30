El macabro caso de Rudhy, lo desmembraron y sus restos fueron comida para los perros

La sociedad peruana está conmocionada por el caso de Rudhy Benavides Charalla, un hombre de 46 años que fue asesinado, desmembrado y cuyos restos fueron dados de comer a perros en la ciudad de Cusco, Perú.

Medios peruanos precisaron que Benavides llevaba desaparecido desde el pasado 18 de abril. Tras varios días de investigaciones, la Policía Nacional de Perú (PNP) dio con el paradero de sus restos.

El macabro hallazgo se dio el fin de semana en una vivienda de la avenida Ejército. Las propias autoridades precisaron que Benavides fue asesinado en este lugar por dos jóvenes de 21 años, identificados como Gabriel Condori y Óscar Franco.

El jefe regional de la PNP en Cusco, Carlos Guizado, afirmó que los dos sospechosos asesinaron a Benavides y luego desmembraron su cuerpo. Aparentemente, cocinaron algunos de sus órganos, mientras que otros estaban en baldes y recipientes. También usaron los restos para alimentar a sus perros.

«En un escenario terrible, horroroso, macabro. Restos del cuerpo humano, en distintas partes, en distintos recipientes. No se descarta la posibilidad que habría existido una especie de canibalismo», indicó.

ASESINOS DE BENAVIDES

Las autoridades capturaron al primer sospechoso, Gabriel Condori, el pasado sábado. Tras confesar el crimen y delatar a su cómplice, las fuerzas de seguridad capturaron a Óscar Franco este martes.

Las investigaciones determinaron que Benavides fue asesinado el 18 de abril, día en que desapareció. Se presume que el grupo consumió bebidas alcohólicas y durante la madrugada tuvieron una discusión que desembocó en el asesinato.

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El velorio de Benavides se llevó a cabo este jueves y el ataúd fue llevado a la iglesia a la que asistía. Familiares, amigos y vecinos se reunieron para despedir a la víctima, a la vez que exigieron que se hiciera justicia en el caso.