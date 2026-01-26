Mundo

Lula da Silva habló con Trump sobre la situación en Venezuela, esto le dijo

Kharelys Mendez
3 Min de Lectura
EFE/ Ricardo Stuckert/Presidencia de Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó este lunes con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre diversos temas, entre ellos la situación actual en Venezuela.

Ante esto, Lula subrayó la necesidad de «preservar la paz y la estabilidad en la región y trabajar por el bienestar del pueblo venezolano».

Vale recordar que el mandatario brasileño condenó públicamente los ataques de EEUU a Venezuela. A su juicio, cruzaban una «línea inaceptable».

En la conversación que duró 50 minutos, ambos abordaron temas relacionados con la relación bilateral y la agenda global.

LULA Y TRUMP HABLARON DE ECONOMÍA Y OTROS TEMAS 

Los presidentes intercambiaron información sobre los indicadores económicos de ambos países, que apuntan a buenas perspectivas para las dos economías. Ante esto, Trump afirmó que el crecimiento económico de Estados Unidos y Brasil es positivo para la región en su conjunto.

Incluso, ambos elogiaron la buena relación construida en los últimos meses, que ha dado lugar a la eliminación de una parte significativa de los aranceles aplicados a los productos brasileños.

Lula también le reiteró a Trump la propuesta enviada al Departamento de Estado en diciembre, que busca fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado.

Además, el mandatario brasileño le manifestó su interés en estrechar la colaboración en la lucha contra el lavado de dinero y el tráfico de armas, así como en el congelamiento de activos de grupos criminales y el intercambio de datos sobre transacciones financieras.

LA SITUACIÓN EN GAZA 

Por otra parte, Lula le pidió a Trump que la Junta de Paz propuesta por Washington se limite a lidiar con la situación de Gaza e incluya un «asiento» para Palestina.

En este contexto, reiteró la importancia de una reforma integral de las Naciones Unidas, que incluya la ampliación de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Los dos presidentes acordaron que Lula visitará Washington después de su viaje a la India y Corea del Sur en febrero, en una fecha que se fijará próximamente.

