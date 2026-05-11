España habló de la invitación a Delcy Rodríguez tras su viaje a Países Bajos: «No hay que buscarle tres pies al gato»

El gobierno de España reiteró este lunes que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está invitada a la Cumbre Iberoamericana y citó su viaje a La Haya como una referencia sobre las excepciones para eventos internacionales.

Rodríguez se encuentra en Países Bajos para acudir a las audiencias sobre el Esequibo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). La mandataria logró viajar a La Haya, a pesar de las sanciones que pesan en su contra en la Unión Europea.

Ante este escenario, el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ratificó que Rodríguez puede viajar a la Cumbre Iberoamericana, que se llevará a cabo en noviembre en Madrid.

«Lo que demuestra de que Delcy Rodríguez esté en total normalidad en Países Bajos (…) es que no hay que buscarle tres pies al gato. Y así es cómo se desarrollará también en la Cumbre Iberoamericana», detalló Albares desde el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.

«NO ES LA PRIMERA VEZ»

El jefe de la diplomacia española consideró que el viaje de Rodríguez a Madrid se dará con «normalidad». Por ejemplo, citó su participación en la Cumbre entre el bloque y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Bruselas en 2023.

«Estuvo en la misma sala que todos los presidentes y primeros ministros de la Unión Europea», dijo Albares, recordando esta reunión que se llevó a cabo en Bruselas cuando Rodríguez era vicepresidenta. «Entonces no hubo ningún problema», añadió.

Albares justificó la presencia de Rodríguez, alegando que «a cada país que invitamos a la Cumbre Iberoamérica, pues se invita a la persona que tiene la representación internacional y que acude a las Naciones Unidas».

«Nosotros no escogemos quién es el gobierno de un país. Lo que nosotros queremos es que la Cumbre sea un éxito, que acudan todos los países al máximo nivel, Venezuela también», añadió Albares.

Rodríguez cuenta con sanciones que le impiden ingresar al territorio comunitario. Tras su llegada a la Presidencia, el Parlamento Europeo instó a no levantar estas restricciones hasta que haya «medidas significativas hacia una transición pacífica a la democracia».

A pesar de que permanece sancionada, Rodríguez pudo viajar a La Haya y estar presente en la audiencia de la CIJ. Según fuentes de la agencia EFE, requirió de una «autorización especial» para desplazar a la ciudad neerlandesa.