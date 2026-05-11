«Venezuela no renunciará a su historia»: Delcy Rodríguez dice que están listos para una «negociación» con Guyana por el Esequibo

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo este lunes desde la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que no reconocerán la sentencia de dicho organismo, ya que esto violaría el derecho internacional reconocido por ambas partes en el acuerdo de Ginebra de 1966.

«La posición histórica de Venezuela de no someter a mecanismos de resolución judicial de controversias los asuntos relacionados con sus intereses vitales no es un acto de rebeldía o desconocimiento de la Corte como institución. Se trata de defender uno de los atributos esenciales de nuestro Estado, como lo es su soberanía», inició Rodríguez con su intervención.

«Venezuela nunca ha otorgado consentimiento para someter la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba a la jurisdicción de esta corte», aclaró.

No obstante, a pesar de esa postura, destacó que ejercerán defensa en el caso. «Con ese norte, desde 2018 Venezuela ha presentado diversos escritos e intervenido en distintas audiencias en esta corte con un doble propósito. En primer lugar, intentar presentar la legalidad internacional ante este absurdo antijurídico impulsado por Guyana. En segundo lugar, mostrar ante el mundo la verdad sobre los derechos que le corresponden a Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba, esto en modo alguno implica el reconocimiento de jurisdicción o competencia de la Corte en la controversia territorial».

ACUERDO DE GINEBRA

Rodríguez destacó que la solución del conflicto pasa por lo acordado en el acuerdo de Ginebra. «El acuerdo de Ginebra del 1966 es un tratado singular que busca resolver una injusticia colonial mediante un arreglo mutuamente aceptable. La solución negociada es por tanto una condición indispensable de la controversia. El acuerdo de Ginebra sepulta y supera la discusión sobre la validez o invalidez del Laudo de 1899. Reconoce que la controversia sobre la frontera no podía resolverse en esos términos y la orienta hacia un proceso destinado a lograr un resultado mutuamente aceptable. Este marco no puede eludirse, reformularse, ni sustituirse mediante el recurso unilateral a la resolución judicial. Es ley entre las partes».

«En un momento en el que los mecanismos previstos en el acuerdo de Ginebra seguían plenamente vigentes Guyana optó por trasladar la controversia del ámbito de la negociación al de la resolución judicial en abierta violación al marco jurídico adoptado. Ese cambio no fue inocente, coincide con la aparición en 2015 del hallazgo petrolero catalogado como de fama mundial. Guyana dejó de actuar de buena fe y mantuvo una silenciosa intención de zafarse del cumplimiento del acuerdo de Ginebra. A partir de ese momento Guyana abandonó la lógica de una solución mutuamente aceptable y adoptó una estrategia ilícita de judicialización destinada a obtener a través de esa corte y sin el consentimiento de Venezuela lo que no pudo lograr a través del acuerdo de Ginebra», aseveró.

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«Venezuela no puede aceptar que este giro impulsado por Guyana redefina la naturaleza de la controversia o la forma en la que debe resolverse. Tampoco puede apoyar que se utilice a la corte como instrumento para consolidar ese cambio, vulnerando el acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional. Esta Corte no fue creada para sustituir la voluntad de los Estados, sino para actuar dentro de los límites definidos por dicha voluntad y esos límites en este caso están claramente establecidos en el acuerdo de Ginebra», añadió.

PRUEBAS PRESENTADAS A LA CIJ

Asimismo, reiteró que el país se mantendrá firme en su defensa del territorio. «Venezuela no renunciará a su historia, ni a sus derechos legítimos. Simplemente porque Guyana pretenda ahora de manera unilateral y oportunista redefinir la controversia. Para nosotros la Guayana Esequiba no se reduce a meros intereses económicos y mercantiles, forma parte de nuestra moral histórica irrenunciable».

«Como parte de su defensa de la verdad, Venezuela ha puesto a disposición de esta Corte abundante evidencia que confirma sus derechos históricos sobre la Guayana Esequiba. A pesar del bloqueo británico a las fuentes probatorias y a la destrucción de documentos, Venezuela compiló y presentó un acervo documental amplio y coherente compuesto por más de 3000 folios de evidencias», asentó.

«Las pruebas son irrefutables la Guayana Esequiba forma parte del territorio venezolano desde su nacimiento. El proceso de negociaciones llevado a cabo por las partes luego de la firma del acuerdo de Ginebra demuestra que existen diferentes mecanismos para resolver definitivamente la controversia territorial, todos basados en el diálogo político y la negociación directa entre las partes», sostuvo.

Para finalizar, señaló que una sentencia de la CIJ desconocería el derecho internacional plasmado en el Acuerdo de Ginebra y no solucionaría el conflicto.

«Ninguna sentencia de esta corte sobre la controversia territorial brindará una solución definitiva aceptable para ambas partes, por el contrario va a exacerbar las diferencias y llevaría a las partes a atrincherarse en sus respectivas posiciones alejándolas del arreglo práctico al que se comprometieron en 1966», concluyó.