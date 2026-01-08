España confirma liberación de cinco ciudadanos españoles en Venezuela, incluida Rocío San Miguel

Mundo

La casa Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, habría sido allanada en horas de la tarde este miércoles 14 de febrero.
El Gobierno de España anunció este jueves la liberación de cinco españoles, incluyendo a la periodista Rocío San Miguel, que estaban encarcelados en Venezuela, en el marco de las excarcelaciones de presos políticos.

Mediante un breve comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó la información en su página web. Precisó que los españoles ya están en contacto con la misión diplomática en Caracas.

«El Gobierno español celebra la liberación hoy en Caracas de cinco ciudadanos españoles, uno de ellos con doble nacionalidad, que se preparan para viajar a España con la asistencia de nuestra embajada en Caracas», expuso.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Albares, ya se habría «reunido personalmente» con los españoles liberados. Además, el gobierno de España «extendió sus felicitaciones a estos ciudadanos, sus familiares y amigos».

«España, que mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano, saluda esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa que vive Venezuela», concluyó el gobierno.

IDENTIDAD DE LOS ESPAÑOLES

Albares confirmó a la agencia EFE la liberación de los cinco españoles. Se trata de José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Ernesto Gorbe Cardona, Miguel Moreno Dapena y la periodista hispanovenezolana Rocío San Miguel.

Luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero, el Gobierno de Pedro Sánchez pidió a la presidente encargada, Delcy Rodríguez, la liberación inmediata de los españoles detenidos.

De acuerdo a la agencia EFE, a finales de diciembre entre catorce y veinte españoles estaban encarcelados en Venezuela. Se desconoce cuántos se mantienen detenidos tras las liberaciones de este jueves.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la «liberación» y de un «número importante de personas», incluyendo extranjeros. No precisó cifras o condiciones de las excarcelaciones.

