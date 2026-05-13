¿El estado 51? Las reacciones a la polémica propuesta de Donald Trump sobre Venezuela

Tras la publicación de un mapa por parte de Donald Trump en el que Venezuela aparece como el estado número 51 de los Estados Unidos, diferentes actores nacionales e internacionales se han pronunciado con respecto a estas pretensiones del presidente norteamericano.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó la propuesta y aseguró que «este trino oficial de la Casa Blanca es una idea completamente contraria a la de Simón Bolívar».

«Esta nueva idea en el gobierno de los EEUU no se puede hacer sin la voluntad del pueblo de Venezuela al que habría que pedirle la traición a su hijo: Simón Bolívar, el fundador de la Gran Colombia y de la libertad de Venezuela», comentó.

Este trino oficial de la Casa Blanca es una idea completamente contraria a la de Simón Bolívar. Esta nueva idea en el gobierno de los EEUU no se puede hacer sin la voluntad del pueblo de Venezuela al que habría que pedirle la traición a su hijo: Simón Bolívar, el fundador de la… https://t.co/MKCBrvo2R1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 13, 2026

La diputada a la Asamblea Nacional, Iris Varela, calificó a Trump como «fanfarrón» por estas declaraciones. «Él es un fanfarrón. Él primero tiene que resolver un problema interno que tiene. En Estados Unidos nadie lo quiere», aseguró en el programa A Pulso.

#12May #Venezuela #EEUU

Iris Varela calificó de fanfarrón a Donald Trump por pic.twitter.com/4BYl68S8Dq pretender convertir a Venezuela en el estado 51 de EEUU. 🎥 @JRioboVTV – @polianalitica — Reporte Ya (@ReporteYa) May 12, 2026

En esta línea, el diputado José Brito coincidió con las palabras de Varela: «Es una fanfarronada, pero la verdad es que Venezuela es el equilibrio energético de los 50 estados que conforman los Estados Unidos. Y él a lo mejor tratará de presentar eso como un logro en la depauperada imagen que tiene a lo interno en los Estados Unidos», dijo.

¿Venezuela estado 51 de EEUU?, esto me contestó el diputado José Brito @josebritoven pic.twitter.com/ZtfWbQnXMk — Julio Riobó VTV (@JRioboVTV) May 13, 2026

Por otra parte, el presentador Mario Silva opinó: «Yo lo veo muy difícil. En este momento tenemos una pérdida de soberanía, eso es indudable, están administrando los recursos y todo, pero yo veo bien difícil que usted convierta a Venezuela en un estado 51. Yo me atrevo a decirlo abiertamente, una cosa es lo que usted diga en la Casa Blanca viéndose a un espejo y viendo a las cámaras, porque a usted le encantan las cámaras, y otra cosa es que eso se cumpla», expresó.

ATENTOS | Mario Silva le responde a Trump sobre convertir a Venezuela en el estado 51: “De los 400 funcionarios que hay aquí en la embajada de EEUU, alguno me escucha para que le lleve este mensajito a Trump: eso yo lo veo bien difícil”. “En este momento tenemos una pérdida de… pic.twitter.com/HdGwIm3tO9 — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) May 13, 2026

De igual forma, dentro de los Estados Unidos han rechazo la medida. Tal cual como lo comentó la congresista Debbie Wasserman Schultz.

«Esa es una declaración indignante. Primero va tras Groenlandia y Canadá sugiriendo que vamos a expandir nuestro territorio y absorber a otros países. Como si no tuvieran su propia nacionalidad independiente y orgullo nacional. Es impresionante que sugiera que Estados Unidos debería tomar el control de Venezuela», expresó.

#AHORA🚨 «Es una declaración indignante», nos dice @RepDWStweets (D-FL) sobre la idea de Trump de convertir a #Venezuela en estado 51 de #EEUU. Mira la entrevista completa aquí👉https://t.co/kJQUvVgecN pic.twitter.com/40ShAVmTsR — Jorge Agobian (@JorgeAgobian) May 13, 2026

Mientras tanto, las opiniones de usuarios en redes sociales han estado divididas. «El chavismo se llena la boca hablando de soberanía y hace años que la vendió a China, Irán y Rusia», dijo un usuario en Instagram.

«Seguro me van a funar algunos, pero creo que sería una buena solución, más allá de entregar el país, es ceder deudas… Que el capitalismo luego haga su magia», expresó otro usuario también en Instagram.

Por su parte, una usuaria en la red social X manifestó: «Aquí hace falta orden. Creo que María Corina Machado en alianza con el gobierno Trump pueden hacer grandes cosas».