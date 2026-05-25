Escapó de la muerte: el escalofriante video de la colisión de una parapentista contra una avioneta

Un video, que muestra cómo una parapentista escapó de la muerte tras impactar con una avioneta, se viralizó por medio de las redes sociales en las últimas horas y sirvió para conocer la escalofriante historia.

Se trata de lo vivido por una mujer, de 44 años, quien hacía parapente sobre el área de Piesendorf, en Salzburgo (Austria).

Todo marchaba bien el pasado sábado, cuando de un momento a otro un piloto que realizaba un vuelo panorámico la impactó, según la Policía Estatal de Salzburgo.

El piloto, de 28 años, afirmó a las autoridades que no pudo evitar la colisión. «La hélice del avión motorizado dañó gravemente el parapente, lo que llevó a la experimentada parapentista a desplegar su paracaídas de reserva», indicó la policía.

Se precisó, que la mujer tras realizar el aterrizaje de emergencia, fue trasladada en un helicóptero a un centro médico. Afortunadamente, tanto ella como el piloto escaparon sin heridas graves, según la misma policía.

Las autoridades no identificaron a ninguno de los implicados, pero una mujer llamada Sabrina publicó el video de la colisión en su cuenta de Instagram.

MOMENTOS DE PÁNICO

El video captura a la mujer volando en parapente junto a una majestuosa cresta alpina cuando, a lo lejos, comienza a escucharse el ruido de un motor del avión.

Instantes después, la pequeña avioneta blanca apareció de forma repentina y atraviesa la vela a escasa distancia sobre su cabeza.

Tras el impacto, la parapentista empezó a girar y perder altura rápidamente, pero mantuvo la calma y accionó su paracaídas de emergencia.

El sistema se desplegó correctamente y redujo la velocidad de la caída mientras los restos del parapente quedaron colgando detrás de ella, todavía sujetos al arnés.

«De verdad todavía no puedo creer que esté aquí sentada escribiendo esto», expresó.