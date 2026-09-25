Escándalo en vivo: Presentador humilló a su propio equipo en plena transmisión y desató una ola de indignación en Perú

Un periodista en Perú está envuelto en un mar de críticas luego de humillar y pedir que despidieran a un camarógrafo durante la transmisión de un noticiero.

Se trata del periodista Augusto Thorndike, quien lejos de disculparse tras hacerse viral, se ha burlado de quiénes lo están criticando.

Todo comenzó durante la cobertura de una noticia de una periodista quien le iba dando instrucciones al camarógrafo de a dónde enfocar. En ese momento, desde el estudio Thorndike decidió interrumpir la transmisión y cargó toda su ira contra el camarógrafo y contra su colega.

«Sabes qué, me mareo Marí Carmen, me mareo ya. Cuando consigas un camarógrafo profesional me avisas, gracias», dijo para interrumpir la transmisión.

«Muy bien estamos con Ginevra Baffigo que sí es una periodista profesional, que pena que tengamos esa clase de camarógrafo en este canal que estamos tratando de sacar adelante y contraten a cualquier cosa. Es un insulto para nuestros televidentes. Les pido disculpas, esa no es forma de cubrir y de filmar y es una ofensa para nuestros televidentes», añadió.

Además, insinuó que debían despedir al camarógrafo. «No debió suceder. Esa persona no está preparada para hacer cámara en vivo y no debe ser parte de esta casa televisora. Les pido disculpas en nombre de este noticiero».

Augusto Thorndike humilla a un camarógrafo de Willax en vivo y en directo, lo insulta y pide que lo boten del canal El hijo de papi, el que esta en TV solo por su apellido, mostrando su verdadero rostro ¡INDIGNANTE! pic.twitter.com/Gqcwyd2w7K — Chacotero (@ChacoteroPeru) September 23, 2026

RECHAZÓ LAS CRÍTICAS

Lejos de disculparte, al hacerse tendencia Thorndike rechazó a quienes lo están criticando. «Así que soy tendencia jojolete, pero aquí estoy y que les arda. No me afectan sus comentarios, no se gasten. No veo Twitter. Ese que habla por mí, no soy yo. Yo soy un voyerista que aparezco ahí solo para mirar».

«Yo ya no me manifiesto en Twitter. Mi Twitter me lo hackearon hace años y ya no lo uso, así que tranquilos no más. No hagan su fiesta, no celebren, aquí no pasa nada. Yo tengo cuero de chanco como porky. Digan, insulten, hagan sus escándalos, aquí sigo haciendo mi trabajo que yo sí sé hacerlo», agregó.

«YO SÍ SÉ HACER MI TRABAJO» | El conductor de TV Augusto Thorndike afirma que las críticas que le han llegado tras insultar y humillar a un camarógrafo en vivo y en directo lo tienen sin cuidado. Dice que él sí sabe hacer su trabajo, por lo que se burló de quienes lo cuestionan pic.twitter.com/K5OtluTF5C — El Búho🦉 (@elbuho_pe) September 24, 2026

PRONUNCIAMIENTO DEL COLEGIO DE PERIODISTAS

El Colegio de Periodistas de Lima se pronunció sobre el incidente y rechazó “categóricamente la actitud y los calificativos” utilizados por Thorndike durante la transmisión.

El gremio sostuvo que las observaciones sobre el desempeño profesional o técnico deben realizarse «estrictamente en la instancia interna correspondiente y no de manera pública ni despectiva».

El pronunciamiento también exhortó a los medios de comunicación a mantener «un clima laboral basado en el respeto mutuo, la solidaridad gremial y el rigor ético».