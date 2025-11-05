Escándalo en Uruguay: Funcionario público usaba la oficina de su jefe para tener relaciones y lo descubrieron por esta foto

El exvicepresidente de la Asociación de Servicios de Salud del Estado (ASSE) en Uruguay, Marcelo Sosa, está en vuelto en una polémica debido a que Leonardo Hofemblatt, su exsecretario usaba su oficina oficial para tener sexo con una mujer

Todo salió a la luz gracias a una imagen divulgada por ahora por el periodista Eduardo Preve, aunque fue tomada en agosto de 2023. El comunicador aseguró que la mujer acudió en varias oportunidades a la oficina pública para tener encuentros sexuales en el sitio con Hofemblatt.

La Asesoría Letrada de ASSE recibió el testimonio de la mujer y definió iniciar un sumario sobre él y separarlo del cargo mientras se investiga lo que pasó.

Hofemblatt quien era un funcionario adjunto al vicepresidente de ese organismo emitió una carta disculpándose por sus actos con las actuales autoridades de ASSE.

«Especialmente pido disculpas al entonces vicepresidente, el cual me brindó la confianza para trabajar en su oficina y no supe cuidarla. Asimismo, disculparme con el resto del personal de la oficina donde me desempeñaba, quienes tampoco tenían conocimiento de estos hechos», añadió.

«Me siento arrepentido por esta situación, esta filtración afecta mi intimidad y confianza, ya que se trataba de una relación formal anterior. Aunque no justifique, fue un hecho suscitado en la intimidad de una pareja, consensuado, aunque reconozco el exceso del mismo», añadió.

SOSA DESCONOCÍA LO OCURRIDO

El exvicepresidente de la ASSE, Marcelo Sosa, aseguró que quedó «sorprendido» con la difusión de la noticia. “Se podrán imaginar que no tenía ni idea de esa situación. Aparentemente es mi despacho, por lo que se ve ahí. Es lamentable», declaró al programa Informativo Carve.

Asimismo, indicó que los hechos ocurrieron a las 9 de la noche, por lo que ya no estaban en horario de oficina.

«Que ASSE investigue lo que tenga que investigar, que vaya para adelante y que se tomen las medidas que se tengan que tomar», expresó, al tiempo que lamentó lo hecho por el funcionario y aseguró no tener ningún tipo de responsabilidad.

«Lamentablemente me siento traicionado en la confianza depositada», declaró.

El investigado había ingresado a ASSE en la administración anterior por designación directa para la Comisión de Apoyo.