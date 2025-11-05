Mundo

Detienen a hombre que acosó a la presidenta de México, intentó besarla en el cuello y tocarla en pleno acto

Un hombre fue detenido este martes por acosar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante un recorrido público en el centro histórico de la capital mexicana.

A través del video que se viralizó en redes, se observa al sujeto que fue identificado como Uriel Rivera acercándose a la mandataria, posteriormente la abrazó e intentó besarla en el cuello, realizando contacto físico sin su consentimiento.

Tras la insistencia del agresor, funcionarios del equipo de seguridad de la presidenta intervinieron para separarlo.

El periodista Carlos Jiménez informó que horas más tarde el hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

«Detenido el tipo que tocó y besó a la presidenta. Se llama Uriel Rivera. Agentes de la SSPC y la SSC CDMX lo detuvieron hace unos minutos en la zona centro de la ciudad», acotó.

El incidente generó indignación en el país, por lo que muchas personas expresaron su preocupación por la seguridad de la mandataria y la gravedad del acto.

LO QUE DIJO LA PRESIDENTA DE MÉXICO

Claudia Sheinbaum informó este miércoles que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra Uriel Rivera.

Asimismo, sostuvo que el sujeto se encontraba en evidente estado de ebriedad al momento del incidente.

«Decidí levantar la denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero que vivimos todas las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, cuando era joven. Es un delito en la Ciudad de México; tiene que ir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México porque es un delito del fuero común. Presenté la denuncia», afirmó.

La mandataria señaló que se percató del acoso después de ver los videos difundidos en redes sociales.

«Mucha gente nos saludó en el camino, sin problema, hasta que se acercó esta persona totalmente alcoholizada, que viví este episodio de acoso. En ese momento yo estaba hablando con otras personas; no me doy cuenta de inmediato, y fue hasta después, al ver los videos, que comprendí lo que realmente ocurrió. Sí sentí la cercanía de este personaje, que estaba totalmente alcoholizado, o no sé si drogado», dijo.

