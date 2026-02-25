Caraota Show

VIRAL: Gilberto Correa celebró su cumpleaños 83 y así le pidió matrimonio a su pareja

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Correa

El legendario animador venezolano, Gilberto Correa, celebró su cumpleaños número 83 pidiéndole matrimonio a su actual pareja, durante una discreta celebración.

«Hoy celebro 83 años de vida y no encuentro mejor regalo que el destino puso en mi camino. Después de varios años de conocernos, de compartir silencios y alegrías, hoy le he pedido matrimonio a una mujer espectacular que me ha devuelto la ilusión», indicó.

«La vida es un aprendizaje constante y el amor no tiene edad. Dicen que no hay quinto malo, pero yo prefiero decir que a la sexta es la vencida. Gracias por tanto cariño siempre. ¡Seguimos adelante!», añadió.

En el video de la publicación se puede ver el momento en el que Correa le pone el anillo a la afortunada.

Gilberto Emiro Correa Romero nació el 24 de febrero de 1943. Su comienzo en la televisión se dio en programas juveniles y musicales dentro de Venevisión. De 1969 a 1982 fue presentador del programa ‘De fiesta con Venevisión’, de mucho éxito en su época; y el anfitrión del Topo Gigio.

Además, empezó a tener apariciones esporádicas en ‘Sábado Sensacional’, conducido por Amador Bendayán. Para 1988 era el anfitrión secundario del espacio y en 1989, tras la muerte de Bendayán, asumió el rol de presentador principal hasta 1996.

También condujo el Miss Venezuela por 24 años consecutivos (1972-1996);​ en 1997 entregó la conducción del show a Daniel Sarcos y se retiró del canal. Más adelante tuvo tres apariciones como animador invitado (2002, 2003 y 2006).

Actualmente, se encuentra retirado de los espectáculos, aunque ha realizado varios comerciales para algunas marcas.

Correa se ha casado cinco veces y tiene dos hijos, Karina Correa y Carlos Enrique Correa. En 2017 confirmó que padece la enfermedad de Parkinson.




