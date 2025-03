Escándalo en Italia por profesora que vendía contenido en OnlyFans, así la descubrieron

La profesora italiana Elena Maraga, de 29 años, se encuentra envuelta en un escándalo después de que fuera suspendida de su trabajo porque descubrieron que vendía contenido en la plataforma para adultos OnlyFans.

El caso salió a la luz cuando la madre de Maraga encontró su perfil privado en OnlyFans. En tal sentido, descubrió que su hija, con varios años en la docencia en la provincia de Tresivo, tenía un ingreso extra al crear contenido para adultos.

La mujer presentó una denuncia al coordinador de los profesores y al director de la guardería en donde trabajaba su hija. De inmediato la docente de 29 años fue suspendida de empleo y sueldo mientras avanza una investigación.

Maraga aseguró no firmó «nada en el contrato respecto a la necesidad de no publicar contenido social». Además, advirtió que si algún padre vio su perfil «significa que están registrados en OnlyFans, así que no está claro dónde está el problema».

REFORMA POR MARAGA

El caso de Maraga generó una gran polémica en la sociedad italiana. Todo el escándalo llegó hasta un punto en el que el Ministerio de Educación y un grupo de abogados preparan un nuevo código ético para los docentes.

Las autoridades indicaron que buscan elaborar unas normas éticas para el personal escolar del país. Aunque se mencionará otros aspectos, una gran parte de este nuevo código se centrará en el uso de las redes sociales.

«El empleado está obligado a abstenerse de cualquier intervención o comentario que pueda perjudicar el prestigio, el decoro o la imagen de la administración a la que pertenece o de la administración pública en general», dice uno de los artículos.

Por su parte, la Federación Italiana de Escuelas Infantiles, que incluye la guardería en que la trabajaba Maraga, anunció un nuevo código ético. Precisó que se va a regular el comportamiento de los docentes en redes sociales.