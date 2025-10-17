Mundo

Escándalo en Inglaterra: El príncipe Andrés renunció voluntariamente a todos sus títulos

El príncipe Andrés, una de las personalidades más polémicas de la realeza británica, renunció este viernes a todos sus títulos, mientras aumentan las acusaciones en su contra por varios escándalos sexuales y económicos.

Andrés publicó un comunicado que fue reseñado por la BBC. En medio de una creciente presión por sus vínculos con el pederasta y delincuente sexual Jeffrey Epstein, el príncipe abandonó sus títulos de forma voluntaria.

«Tras conversaciones con el rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos llegado a la conclusión de que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y de la Familia Real», apuntó Andrés.

El príncipe aseguró que decidió «poner en primer lugar mi deber hacia mi familia y mi país», como «siempre lo ha hecho». «Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública», añadió.

ANDRÉS NIEGA LAS ACUSACIONES

Luego de una conversación con el rey Carlos III, el príncipe optó por alejarse de la vida real para no afectar al Palacio de Buckingham. Igualmente, como ha hecho en otras ocasiones, Andrés negó todas las acusaciones en su contra.

«Con el consentimiento de Su Majestad, considero que debo dar un paso más. Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos. Como ya he dicho, niego rotundamente las acusaciones contra mí», concluyó Andrés.

Andrés era amigo de Jeffrey Epstein. Foto: Archivo

El príncipe ha enfrentado varios escándalos durante los últimos años. Ante este escenario, cada vez eran mayores los pedidos de que el Palacio tomara alguna medida contra Andrés o, incluso, que lo excluyera de la realeza.

Uno de los principales escándalos son las sospechas de delitos sexuales en el caso de Jeffrey Epstein. Además, ha habido polémicas sobre sus finanzas y hasta su supuesta participación con un espía chino.

