Escándalo en el Vaticano: Un hombre «orinó» sobre el altar de la Basílica de San Pedro y esto fue lo que ordenó León XIV

Un grave incidente sacudió al Vaticano la mañana del pasado viernes, cuando un hombre logró burlar las medidas de seguridad e irrumpir en el altar papal, mejor conocido como el Altar de la Confesión de la Basílica de San Pedro ubicado bajo el imponente baldaquino barroco de Bernini.

Según testigos, el individuo saltó las barreras de protección, se bajó los pantalones y orinó sobre el altar, aunque agentes de la Gendarmería Vaticana lo interceptaron en cuestión de segundos, reseñó ACI Prensa.

El hecho quedó captado en video por algunos visitantes y difundido por medios italianos como Il Tempo y la web Silere non possum, generando conmoción y repudio entre los fieles y turistas presentes.

🇻🇦 | Un hombre se puso a orinar en un altar de la basílica de San Pedro del Vaticano durante la celebración de una misa. El Papa León XIV convocó a un «acto de reparación».

pic.twitter.com/pbfuRiJsjP — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 14, 2025

Las autoridades confirmaron que no se produjeron daños al patrimonio artístico, aunque el gesto podría constituir un delito de ofensa a los sentimientos religiosos.

Según ABC, la Gendarmería detuvo al responsable, un ciudadano originario de Kosovo, a quien entregaron posteriormente a las autoridades italianas. Por el momento, no se ha revelado sus motivaciones, y los investigadores no descartan que padezca un trastorno psiquiátrico.

EL PAPA CONVOCA A UN «ACTO DE REPARACIÓN»

Ante lo ocurrido, el Papa León XIV ordenó la celebración de un rito de purificación, una ceremonia habitual en la liturgia católica cuando un espacio sagrado es profanado.

El rito se realizó este lunes a las 12:30 p.m. en la basílica, encabezado por el cardenal Mauro Gambetti. Durante el acto, se rezó el Credo, se bendijo el agua y el incienso, y se pidió perdón mediante letanías, antes de asperjar el altar y concluir con una bendición.

“El altar simboliza a Cristo”, recordaron las autoridades litúrgicas, subrayando el significado espiritual de la ceremonia.

TERCER INCIDENTE EN MENOS DE UN AÑO

En febrero, un ciudadano rumano subió al mismo altar y derribó seis candelabros, causando daños valorados en 30.000 euros. Meses antes, en junio de 2023, otro hombre se desnudó sobre el altar para exigir la liberación de niños ucranianos, en un acto también atribuido a problemas mentales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MOMENTO HISTÓRICO: ASÍ ES LA PANCARTA QUE INSTALARON EN EL VATICANO POR LA CANONIZACIÓN DE JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

La Basílica de San Pedro recibe decenas de miles de visitantes cada día y cuenta con un estricto protocolo de seguridad. Sin embargo, este nuevo suceso ha reabierto el debate sobre la protección del patrimonio religioso.

Fuentes del Vaticano aseguran que endurecerán aún más las medidas de seguridad, para evitar que se repitan actos similares en el corazón espiritual del catolicismo.