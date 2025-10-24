Publicaron los primeros videos de los colombianos liberados en Venezuela, así fueron los emotivos reencuentros con sus familiares

Este viernes en horas del mediodía arribaron a Tienditas los 17 ciudadanos colombianos que estaban privados de libertad en Venezuela por parte de organismos de seguridad.

En videos divulgados en X (Twitter) se puede ver la emoción de los familiares al reencontrarse con sus seres queridos. Entre lágrimas, abrazos y agradecimientos a Dios se llevaron a cabo cada uno de los reencuentros.

Según lo que ha denunciando el gobierno de Petro, durante las detenciones de estos ciudadanos se violó el debido proceso, por lo que las familias se mantuvieron todo este tiempo en la incertidumbre total.

🇨🇴 ÚLTIMA HORA | LIBERACIÓN DE 17 COLOMBIANOS DETENIDOS EN VENEZUELA 🇻🇪 Esta liberación representa un paso importante, pero no el final de la lucha. Aún quedan muchos colombianos y venezolanos secuestrados por un sistema que usa la cárcel como herramienta política. 📢 Seguimos… pic.twitter.com/gMVspuyHPz — Jonatan Palacios (@JPActivista) October 24, 2025

La cancillería de Petro confirmó las liberaciones a través de un comunicado oficial. «Ya se encuentran en Colombia los 17 connacionales liberados por Venezuela luego de permanecer varios meses detenidos en cárceles de ese país».

Imágenes de los colombianos recién liberados en la frontera entre Colombia y Venezuela pic.twitter.com/iKCcrp9RJy — Mi Carro🦜y Yo 🚚💨😎 (@Mi_carro_Yyo) October 24, 2025

«16 hombres y una mujer hacen parte de este grupo de ciudadanos recibidos por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy en la parte venezolana de la frontera e ingresaron a Colombia por el puente internacional Atanasio Girardot», precisó.

Hoy, 18 colombianos vuelven con sus familias después de estar más de un año presos en El Rodeo I, en Venezuela.

Aún faltan al menos 20 que siguen detenidos.

Todos fueron señalados de mercenarios, terroristas y conspiradores. pic.twitter.com/G9o47xspc6 — Ana Rodríguez Brazón (@anarodriguez_b) October 24, 2025

Luego de reencontrarse con sus familiares en el propio puente de Tienditas les realizaron una evaluación médica. «Les estamos explicando lo que sigue, el acompañamiento y la parte migratoria. Esperábamos ansiosamente que pudieran llegar a nuestro territorio», aseguró la Ministra de Relaciones Exteriores quien además resaltó que los liberados no tenían procesos judiciales en Venezuela.

Momentos de emoción se viven en el puente internacional Atanasio Girardot al arribo de 14 ciudadanos colombianos liberados en Venezuela, entre ellos el abogado Iván Colmenares

Vía #LaFMCúcuta pic.twitter.com/2Dd6OayAS8 — Rosalinda Hernández (@roshernandez) October 24, 2025

La directora de Migración, Gloria Arriero, aclaró que ninguno tiene cuentas pendientes con la justicia en Colombia. «Ya se verificaron todos los antecedentes y en el país no hay ningún pedido. Le damos un parte de tranquilidad a los familiares, dentro de poco van a compartir con ellos».

#Atención | Canciller @ryvillavicencio recibió a 17 colombianos liberados por Venezuela gracias a gestión diplomática 👇 pic.twitter.com/g7JX4aDmcB — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 24, 2025

Finalmente, la Canciller Villavicencio recordó que aún hay ciudadanos detenidos en Venezuela. «A través del gobierno de Gustavo Petro la prioridad son los connacionales, sus derechos humanos y seguiremos en las negociaciones diplomáticas con Venezuela para que puedan ser liberados el resto de las personas que aún están sin libertad y que no tienen ninguna imputación», concluyó.