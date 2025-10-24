Mundo

Publicaron los primeros videos de los colombianos liberados en Venezuela, así fueron los emotivos reencuentros con sus familiares

Angel David Quintero
4 Min de Lectura
colombianos

Este viernes en horas del mediodía arribaron a Tienditas los 17 ciudadanos colombianos que estaban privados de libertad en Venezuela por parte de organismos de seguridad.

En videos divulgados en X (Twitter) se puede ver la emoción de los familiares al reencontrarse con sus seres queridos. Entre lágrimas, abrazos y agradecimientos a Dios se llevaron a cabo cada uno de los reencuentros.

Según lo que ha denunciando el gobierno de Petro, durante las detenciones de estos ciudadanos se violó el debido proceso, por lo que las familias se mantuvieron todo este tiempo en la incertidumbre total.

La cancillería de Petro confirmó las liberaciones a través de un comunicado oficial. «Ya se encuentran en Colombia los 17 connacionales liberados por Venezuela luego de permanecer varios meses detenidos en cárceles de ese país».

«16 hombres y una mujer hacen parte de este grupo de ciudadanos recibidos por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy en la parte venezolana de la frontera e ingresaron a Colombia por el puente internacional Atanasio Girardot», precisó.

Luego de reencontrarse con sus familiares en el propio puente de Tienditas les realizaron una evaluación médica. «Les estamos explicando lo que sigue, el acompañamiento y la parte migratoria. Esperábamos ansiosamente que pudieran llegar a nuestro territorio», aseguró la Ministra de Relaciones Exteriores quien además resaltó que los liberados no tenían procesos judiciales en Venezuela.

La directora de Migración, Gloria Arriero, aclaró que ninguno tiene cuentas pendientes con la justicia en Colombia. «Ya se verificaron todos los antecedentes y en el país no hay ningún pedido. Le damos un parte de tranquilidad a los familiares, dentro de poco van a compartir con ellos».

Finalmente, la Canciller Villavicencio recordó que aún hay ciudadanos detenidos en Venezuela. «A través del gobierno de Gustavo Petro la prioridad son los connacionales, sus derechos humanos y seguiremos en las negociaciones diplomáticas con Venezuela para que puedan ser liberados el resto de las personas que aún están sin libertad y que no tienen ninguna imputación», concluyó.

