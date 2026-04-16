Cucaracha se robó la atención en Brasil: Caminó por la camisa de un reportero cuando iba a una transmisión en vivo

Un reportero vivió un incómodo momento en Brasil luego de que una cucaracha caminara sobre su camisa pocos segundos antes de salir en una transmisión en vivo.

El reportero fue identificado como Mario Carvalho, quien trabaja para Globo Pernambuco. En el video que se ha hecho viral rápidamente se puede ver como fue sorprendido por este insecto que decidió «pasearse» por su camisa, sin que el profesional se diera cuenta en un principio.

La transmisión sería para NE2 y se estaba haciendo en el barrio Torre, en la Zona Oeste de Recife.

Mario y el camarógrafo San Costa se colocaron en la calle Roja para mostrar el restaurante donde se produjo un incendio. Sin embargo, no se percataron de que estaban parados justo encima de una tapa de alcantarilla.

🇧🇷 | Una cucaracha se pasea por la camisa del reportero Mário Carvalho, de Globo de Pernambuco, justo antes de que salga al aire en vivo. 😱 pic.twitter.com/gmeIOHstyA — Actualidad Viral (@ActualidaViral) April 15, 2026

El camarógrafo estaba organizando otros equipos y, por lo tanto, no se percató de que la cucaracha estaba allí. Unos segundos después, un conductor lo vio y le dio aviso al reportero.

A pesar del susto, el reportero mantuvo la calma y tras sacudirse siguió con su trabajo. Luego de la viralización del incidente, y tras ser preguntado, reveló que se dio una ducha «a fondo» al llegar a casa.