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Escándalo en Argentina: Despiden a policía tras filtración de video teniendo relaciones íntimas al lado de su patrulla

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
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Un escándalo sacudió a la Policía de Buenos Aires (Argentina), luego de que se difundiera un video en el que un joven agente de 22 años aparece manteniendo relaciones sexuales al lado de su patrulla, en plena vía pública.  
El hecho ocurrió la madrugada del sábado en el camino al cementerio / Captura de video

Un escándalo sacudió a la Policía de Buenos Aires (Argentina), luego de que se difundiera un video en el que un joven agente de 22 años aparece manteniendo relaciones sexuales al lado de su patrulla, en plena vía pública.  

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De acuerdo con Infobae, el hecho se registró durante la madrugada del sábado (alrededor de las 5:45 a. m.) en Cañuelas.  

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Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad del country Cañuelas Golf, mostraron al policía detenido a un costado del camino al cementerio y estuvo cerca de 10 minutos con una mujer civil.  

El policía, integrante del Comando de Patrullas, fue identificado rápidamente por las autoridades locales y despedido «temporalmente» por sus acciones indebidas durante su servicio.  

Según fuentes consultadas por el diario InfoCañuelas, las patrullas cuentan con un sistema que alerta cuando permanecen detenidos más de media hora, pero en este caso el lapso fue menor y no se activó ninguna alarma.  

Aun así, la conducta quedó registrada por el circuito de seguridad del club, lo que permitió reconstruir el episodio con claridad. 

Tras la viralización del video en redes sociales, la jefatura policial inició un sumario administrativo y elevó el caso a la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI).  

El organismo dispuso de inmediato la «desafectación» del agente, mientras avanza la investigación interna.  

El joven será interrogado en los próximos días y tendrá oportunidad de ejercer su derecho a defensa antes de que se determine la sanción definitiva. 

¿POR QUÉ INVESTIGAN A UNA DE SUS COMPAÑERAS?  

Asimismo, fuentes oficiales indicaron que la compañera de patrulla del agente se había retirado minutos antes por sentirse descompuesta, una situación que también está bajo análisis de Asuntos Internos.  

Además, trascendió que en el expediente del policía figura que mantiene una relación de pareja, aunque la mujer que aparece en el video no sería su compañera sentimental.

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