Escalofriante caso en Escocia: Mujer quemó hasta la muerte a su bebé con un secador de pelo

Un escalofrianteante caso sacude a la sociedad escocesa, luego de que saliera a la luz que una mujer acabó con la vida de su bebé quemándola con un secador de pelo.

El dramático episodio ocurrió en el 2023 en la ciudad escocesa de Peterhead, pero los detalles del caso salieron a la luz en las últimas horas, después de que este miércoles el juez fijara la fecha del juicio para julio del año próximo.

La acusada es Courtney Gartshore, de 27 años de edad, quien era madre de dos hijos. La víctima, identificada como Dahlia Rose, era la menor de ellos. Los investigadores dijeron que la familia vivía en pésimas condiciones de higiene y que el otro infante estaba notablemente descuidado.

Gartshore está acusada de someter a Dahlia a “calor sostenido” del secador en su cabeza y su cuerpo mientras tomaba alcohol y consumía drogas, según lo reseñado por el portal británico The Sun

De acuerdo a los archivos del caso, la mujer dormía con la beba mientras estaba intoxicada. Las quemaduras provocadas por la exposición sostenida al calor del secador le generaron lesiones graves que derivaron en su muerte.

Ahora, Gartshore deberá afrontar un juicio por homicidio culposo y por posesión de cocaína y otras drogas.

MANTENÍA A SUS HIJOS EN «CONDICIONES INSALUBRES»

Los agentes que inspeccionaron la casa en la que vivía la familia, revelaron que había pañales sucios, comida en mal estado y alcohol desparramados por la propiedad. Además, afirmaron que la mujer tuvo a los menores en “condiciones insalubres”.

Este miércoles, se llevó a cabo una breve audiencia en el Tribunal Superior de Glasgow, donde Gartshore fue autorizada a no concurrir. Quien sí estuvo presente fue su abogado, Murray Macara, que aseguró: “Ella se declara inocente”.