VIDEO SENSIBLE: Hombre perdió la vida frente a sus hijos tras ser atacado por un cocodrilo en Indonesia

Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
Foto: Composición propia

Un hombre identificado como Arifuddin, de 53 años de edad, perdió la vida frente a sus cuatro hijos luego de que lo atacara un cocodrilo en Indonesia, hecho que ocurrió mientras se bañaba en el río Bulete cuando el reptil emergió del agua y lo mordió en su pierna.

El lamentable suceso quedó registrado en video. Las imágenes muestran al sujeto intentar llegar a la orilla, con el depredador aferrado con sus mandíbulas a sus piernas. Sus hijos y otros familiares gritan con desespero al ver la escalofriante escena.

Pese a que varios vecinos intentaron ayudarlo, Arifuddin desapareció bajo el agua luego de minutos de lucha por su vida. A la par, los cuatro hijos de la víctima y el resto de sus seres querido veían la escena con horror.

El ataque del cocodrilo se produjo cerca las 6:00 pm hora local, en la zona de Wajo Regency. Después de que lograran quitar de las fauces del animal al quincuagenario, los equipos de emergencia, junto a los vecinos, lograron capturar al espécimen.

«Logramos evacuar a la víctima, a una distancia aproximada de una milla desde el punto del ataque», señaló un policía local, según reseñó TN. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el padre de 53 años perdió la vida.

VECINOS DEL RÍO BULETE, CONTRARIADOS POR LA PRESENCIA DEL COCODRILO

Por su lado, vecinos precisaron que el río Bulete es un lugar habitual para el baño de personas. Además, también se usa para lavar ropa, por lo que se mostraron contrariados por la presencia de un cocodrilo en el área.

No obstante, este tipo de accidentes se ha vuelto un problema recurrente en Indonesia. En abril pasado, un ciudadano murió tras el violento ataque de cocodrilo que lo capturó y arrastró al agua. Sarangadi, de 49 años, fue desmembrado hasta perder la vida, pese a que sus amigos hicieron todo lo posible por rescatarlo de las mandíbulas del depredador.

Además, en marzo, un niño 10 años también fue víctima del ataque de uno de estos reptiles mientras jugaba en un río con sus compañeros. Fikri Qurniawansyah viajaba en una canoa improvisada cuando este se abalanzó sobre él en la provincia de Riau.

