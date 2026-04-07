«Es inaceptable»: La enérgica condena del papa León XIV a las amenazas de Trump contra Irán

El papa León XIV lanzó este martes, 7 de abril, una de sus condenas más firmes desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, al calificar de «inaceptables» las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump.

El pontífice, sin mencionar directamente a Estados Unidos, sostuvo ante periodistas en Castel Gandolfo (Italia) que «hoy hubo esta amenaza contra todo el pueblo de Irán, y esto realmente no es aceptable».

Destacó que, si bien existen cuestiones de derecho internacional, la situación representa «mucho más una cuestión moral».

Las declaraciones del pontífice se produjeron horas antes de que venciera el ultimátum fijado por Estados Unidos —para las 8:00 de la noche (hora este de EEUU) de este martes— para la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado desde febrero y crucial para el tránsito petrolero en Oriente Medio.

En medio de este preocupante contexto, León XIV recordó que cualquier escalada militar afecta de manera desproporcionada a los más vulnerables —niños, ancianos e inocentes ajenos al conflicto— e insistió en que la única salida responsable es retomar el diálogo y las negociaciones.

Es por ello, que el papa León XIV, el primer estadounidense en liderar la Iglesia católica, subrayó que los ataques a infraestructuras civiles «van en contra del derecho internacional» y urgió a quienes participan en el conflicto a «volver a la mesa» de negociaciones.

«Intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto. Quiero invitar a todos a rezar, pero también a buscar la forma de comunicarse, quizá con los congresistas, con las autoridades, para decir que no queremos la guerra, queremos la paz», insistió el pontífice.

¿QUÉ DIJO TRUMP SOBRE IRÁN?

Las palabras del pontífice respondieron al mensaje de Trump, quien aseguró que «morirá toda una civilización» si Teherán no cumple con la exigencia de reabrir el estrecho.

Ante esas palabras, el papa enfatizó: «Quisiera invitar a todos a pensar en los tantos inocentes, los tantos niños, los tantos ancianos: totalmente inocentes, que también serían víctimas de esta escalada de una guerra que ha comenzado… Ya desde los primeros días decíamos: volvamos al diálogo, a las negociaciones».

