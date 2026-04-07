EEUU

La advertencia de Trump sobre Irán: «Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás»

Por Caraota Digital
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EFE/EPA/JIM LO SCALZO

(EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes de que «esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás», a horas de que se cumpla su ultimátum a Irán para que reabra el estratégico estrecho de Ormuz.

«No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra», aseguró Trump en un mensaje en su red Truth Social.

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El republicano afirmó que ahora que han logrado «un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso».

«¿QUIÉN SABE? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo», repitió el mandatario, quien ha puesto como plazo las 20.00 hora de Washington de hoy (00.00 GMT del miércoles) para que Teherán desbloquee el paso por la vía de crudo y mercancías, interrumpido en represalia por la guerra de EE.UU. e Israel.

De lo contrario, Washington destruirá puentes y centrales eléctricas en territorio iraní, ha amenazado Trump.

EFE/EPA/JIM LO SCALZO

EL MENSAJE DE TRUMP 

El mandatario estadounidense afirmó que «47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán, por fin, a su final. ¡Que Dios bendiga al gran pueblo de Irán!», en alusión al tiempo transcurrido desde la instauración de la República Islámica y el inicio del Gobierno de los ayatolás en Irán.

EE.UU. e Israel lanzaron hace más de un mes una ofensiva contra Irán en la que murieron el líder supremo, Alí Jameneí, – sustituido por su hijo, Mojtabá Jameneí-, gran parte de la cúpula militar iraní y miles de personas, entre ellos mujeres y niños, según recuentos de ONG.

Este lunes el presidente estadounidense aseguró creer que Teherán estaba negociando «de buena fe» con su país y que «les gustaría poder llegar a un acuerdo» antes de que se cumpliera el ultimátum, aunque insistió en que la propuesta de paz iraní «no es lo suficientemente buena».

«Tenemos que llegar a un acuerdo que sea aceptable para mí y parte de ese acuerdo incluirá la libre circulación del petróleo (por el estrecho de Ormuz)», dijo en rueda de prensa en la Casa Blanca, donde insistió en que si Teherán no cumple con lo exigido, «no tendrán puentes, no tendrán centrales eléctricas».

EFE
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