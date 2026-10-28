«Es apocalíptico, es como si hubieran puesto una bomba»: El desgarrador testimonio de sobreviviente del choque de trenes en España

Testigos, allegados y sobrevivientes de la tragedia vivida durante este miércoles tras el choque de dos trenes en España relataron cómo vivieron el dramático momento del accidente que ha dejado hasta ahora 64 muertos, según los últimos conteos.

«Hay tres vagones del Iryo, los tres del final, de los que no paran de sacar gente y ponerles sábanas. Cadáveres. Es apocalíptico. En esos tres vagones me cuesta mucho pensar que haya gente viva. Es un amasijo de hierros. Es como si hubieran puesto una bomba», comentó un sobreviviente identificado como Sebastián Herrero, de 46 años, quien viajaba en el vagón 7 del Iryo que salió de Madrid a las 7:54 a.m.

«Yo venía en el Iryo hacia Sevilla porque trabajo entre Sevilla y Madrid. Mi suerte es que iba en el vagón 7, casi en la cabecera. A las 8:39 a.m. nos hemos parado, y como estoy acostumbrado a coger tanto el tren, me ha parecido normal. He pensado: ‘otro corte de electricidad, o una parada por problemas técnicos ‘. Pero a las 8.51 o 8.52, de repente, estando sentados, he salido volando contra los sillones de enfrente. Ha sido un porrazo bestial», añadió el hombre en conversación con El Mundo.

🚨 Al menos 46 personas han muerto y decenas han resultado heridas tras la colisión entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo cerca de Urda, en Toledo, según el balance difundido por Protección Civil. 🇪🇸 El accidente ocurrió alrededor de las 8:54 en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Varios vagones descarrilaron y algunos cayeron por un terraplén, mientras un amplio dispositivo de bomberos, sanitarios, Guardia Civil y Protección Civil trabaja en la zona. Adif ha suspendido la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha elevado el Plan Territorial de Emergencias y ha solicitado la incorporación de la UME. Las causas todavía están bajo investigación. Algunas informaciones apuntan como primera hipótesis a un posible error humano durante una incidencia en el sistema de señalización, pero todavía no existe una conclusión oficial. Pedro Sánchez ha cancelado su agenda y asegura estar siguiendo la emergencia. — Alternativo Digital (@AlternativoDig) October 28, 2026

El hombre señaló que estuvo unos cuatro o cinco segundos en el aire, los cuales le parecieron «una vida».

«De los nueve vagones, del uno al cuatro o el cinco están todos descarrilados. Hay cinco vagones del Ave que están en el sitio en que tenían que estar los del Iryo», relató.

«Al caer, había mucha gente con la nariz rota, con el brazo roto… Hemos empezado a ver humo por todos lados», dijo.

Al tiempo que comentó que posteriormente un policía comenzó a ordenar que todos evacuaran. «¡Abrid las puertas y salid todos de aquí!», decía. Al bajar recibieron ayuda del dueño de una finca, quien los acogió mientras llegaban los organismos de emergencia.

«HAY MUCHOS MUERTOS»

Otra visión del accidente la tuvo Jesús García, su tren no estuvo involucrado en el choque, pero estaba muy cerca del lugar del siniestro en sentido contrario. El hombre contó que el tren donde viajaba se detuvo a unos 300 metros del sitio del choque. «Hay muchos muertos, las vías del tren están partidas por completo».

El hombre relató que la primera ayuda llegó desde su tren, desde donde bajaron funcionarios de organismos de emergencia y militares, que viajaban allí.

«NO SÉ NADA DE MI AMIGA»

Por otra parte, Joaquina, una enfermera que estaba esperando a su amiga en la estación, señaló: «No sé nada de mi amiga».

Joaquina y su amiga habían trabajado años atrás en el Hospital Virgen del Rocío y este miércoles iban a reencontrase en Sevilla, donde su amiga, también enfermera, iba a trabajar en una clínica privada. «Me ha confirmado esta mañana que salía en el tren, pero la llamo y no contesta. Sale que no está disponible».

Familiares de los pasajeros que están aguardando en la estación de Sevilla han tenido que recibir tanto atención médica como psicológica.