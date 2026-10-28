Tragedia en España: Las impactantes imágenes del choque de dos trenes de alta velocidad, van 64 muertos

(EFE).- El accidente ocurrido este miércoles entre dos trenes en la provincia de Toledo, España, ha causado al menos 64 muertos y más de 50 heridos graves, confirmaron las autoridades locales, que temen que las cifras puedan aumentar una vez se acceda a la totalidad de los vagones siniestrados.

En declaraciones a los medios, Emiliano García-Page, presidente de la región de Castilla-La Mancha, a la que pertenece Toledo, explicó que los servicios de emergencia de España aún no han podido «alcanzar la profundidad de los vagones» y explicó que ahora queda por buscar «posibles cadáveres» entre los amasijos de los vagones.

🚨 Detrás de cada intervención hay profesionales preparados para actuar en los momentos más difíciles. Nuestros especialistas del #GREIM continúan trabajando junto al resto de servicios de emergencia en el lugar del #AccidenteFerroviario. 💚 Coordinación, esfuerzo y compromiso cuando más se necesitan. — Guardia Civil (@guardiacivil) October 28, 2026

Añadió que hay al menos 30 heridos en nivel verde (con problema de salud agudo aunque sin riesgo vital), otros 50 heridos en nivel amarillo (en condición urgente pero estable) y también varios en nivel rojo.

‼️Accidente tren 🚨 La Guardia Civil ha desplegado en la zona personal de Seguridad Ciudadana de la provincia de Toledo, OMAC (Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía) así como agentes del SEPRONA y de la Jefatura de Tráfico. ✔️ También se desplazan a la zona en este momento unidades de Seguridad Ciudadana de Ciudad Real y Albacete, de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), del Servicio Aéreo, de drones, grupo de Caballería y el Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística, del Servicio Cinológico y de Policía Judicial. — Guardia Civil (@guardiacivil) October 28, 2026

El siniestro ocurrió cerca de la estación de la población de Urda entre un tren de alta velocidad (Ave) de Renfe y un Iryo, dijeron a EFE fuentes del Gobierno de la región de Castilla-La Mancha.

🚆 Al menos 31 personas murieron en el choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid. La portavoz regional, Esther Padilla, advirtió que la cifra de fallecidos podría aumentar mientras los bomberos continúan trabajando en la zona. 👇

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El tren Iryo, que viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé, chocó con el Ave, que llevaba 397, y varios de los vagones cayeron por un barranco.

EFE