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Tragedia en España: Las impactantes imágenes del choque de dos trenes de alta velocidad, van 64 muertos

Caraota Digital
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España trenes

(EFE).- El accidente ocurrido este miércoles entre dos trenes en la provincia de Toledo, España, ha causado al menos 64 muertos y más de 50 heridos graves, confirmaron las autoridades locales, que temen que las cifras puedan aumentar una vez se acceda a la totalidad de los vagones siniestrados.

En declaraciones a los medios, Emiliano García-Page, presidente de la región de Castilla-La Mancha, a la que pertenece Toledo, explicó que los servicios de emergencia de España aún no han podido «alcanzar la profundidad de los vagones» y explicó que ahora queda por buscar «posibles cadáveres» entre los amasijos de los vagones.

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Añadió que hay al menos 30 heridos en nivel verde (con problema de salud agudo aunque sin riesgo vital), otros 50 heridos en nivel amarillo (en condición urgente pero estable) y también varios en nivel rojo.

El siniestro ocurrió cerca de la estación de la población de Urda entre un tren de alta velocidad (Ave) de Renfe y un Iryo, dijeron a EFE fuentes del Gobierno de la región de Castilla-La Mancha.

El tren Iryo, que viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé, chocó con el Ave, que llevaba 397, y varios de los vagones cayeron por un barranco.

EFE
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