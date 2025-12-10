Mundo

Equipo de María Corina niega que «quede en el exilio» tras recibir el Nobel de la Paz

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

La jefa del Comando ConVzla, Magalli Meda, negó este martes que la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, se vaya a quedar en el exilio cuando reciba el Premio Nobel de la Paz.

Contents

Diversas personalidades, incluyendo mandatarios aliados, han asegurado que Machado viajará a Oslo, en Noruega, a recoger el premio personalmente. Esto ha generado unas especulaciones sobre su futuro.

Leer Más

Israel y Hamás llegaron a un acuerdo de alto el fuego en Gaza y liberarán a rehenes
EN VIDEO: Perro cayó desde un quinto piso al intentar escapar del balcón donde lo encerró su dueño
Petro viajará este 1Nov a Caracas para reunirse con Maduro: Estos son los temas que hablarán

Meda salió del paso y desde Oslo rechazó las especulaciones sobre el posible exilio de Machado. En ese sentido, aseguró que la opositora regresará a Venezuela, aunque no dio mayores detalles sobre sus planes.

«¿Cómo vamos a pensar que María Corina no va a regresar y se va a quedar en el exilio? Eso no existe. No la conocen. Eso es como decirle a una madre que va a dejar de querer a sus hijos. Eso no existe», expuso Meda a la prensa.

MACHADO «ESTÁ MUY CLARA»

La dirigente aseguró que la «fuerza» de Machado radica en el respaldo y confianza de los venezolanos. Por tanto, rechazó que fuera a salir definitivamente de Venezuela, a la vez que se mantiene representando a Edmundo González.

«María Corina, sea adentro o afuera, ella va a hacer lo que tiene que hacer. Ella está muy clara que su fuerza emana de la confianza de un país porque se la entregó, no es porque ella se la cree, es porque se la entregó en un proceso electoral», acotó Meda.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO: JORGE RODRÍGUEZ ACUSA A LA OPOSICIÓN DE ROBAR AL FONDO SIMÓN BOLÍVAR


Este martes se debía llevar a cabo una rueda de prensa de Machado, pero fue suspendida de forma definitiva. El Comité del Nobel argumentó que se vio motivado a las dificultades que enfrentaba la opositora para salir de Venezuela.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, Machado se ha pronunciado sobre su comparecencia en Oslo. El propio Comité reconoció que no puede «proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIRAL: Maduro dice que en Oslo pusieron afiches de «no al Nobel sangriento» en toda la ciudad
Venezuela
La llegada del Año Nuevo en Estados Unidos se perfila como una de las temporadas más dinámicas para el turismo interno y las celebraciones colectivas.  
Fiestas, luces y tradición: estos son los 20 mejores lugares para celebrar la llegada del 2026 en EEUU
EEUU
Estas son las cuatro principales señales físicas del estrés, según especialistas
Tendencias