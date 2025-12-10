Equipo de María Corina niega que «quede en el exilio» tras recibir el Nobel de la Paz

La jefa del Comando ConVzla, Magalli Meda, negó este martes que la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, se vaya a quedar en el exilio cuando reciba el Premio Nobel de la Paz.

Diversas personalidades, incluyendo mandatarios aliados, han asegurado que Machado viajará a Oslo, en Noruega, a recoger el premio personalmente. Esto ha generado unas especulaciones sobre su futuro.

Meda salió del paso y desde Oslo rechazó las especulaciones sobre el posible exilio de Machado. En ese sentido, aseguró que la opositora regresará a Venezuela, aunque no dio mayores detalles sobre sus planes.

«¿Cómo vamos a pensar que María Corina no va a regresar y se va a quedar en el exilio? Eso no existe. No la conocen. Eso es como decirle a una madre que va a dejar de querer a sus hijos. Eso no existe», expuso Meda a la prensa.

MACHADO «ESTÁ MUY CLARA»

La dirigente aseguró que la «fuerza» de Machado radica en el respaldo y confianza de los venezolanos. Por tanto, rechazó que fuera a salir definitivamente de Venezuela, a la vez que se mantiene representando a Edmundo González.

«María Corina, sea adentro o afuera, ella va a hacer lo que tiene que hacer. Ella está muy clara que su fuerza emana de la confianza de un país porque se la entregó, no es porque ella se la cree, es porque se la entregó en un proceso electoral», acotó Meda.

“No existe la posibilidad de que María Corina se quede en el exilio. Esa opción no existe. María Corina, dentro o fuera, hará lo que tenga que hacer. Su fuerza proviene de la confianza de todo un país.” Magalli Meda (@MagalliMeda) Jefa del Comando Con Vzla desde Oslo.… pic.twitter.com/DxKYM2eY3Z — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) December 9, 2025



Este martes se debía llevar a cabo una rueda de prensa de Machado, pero fue suspendida de forma definitiva. El Comité del Nobel argumentó que se vio motivado a las dificultades que enfrentaba la opositora para salir de Venezuela.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, Machado se ha pronunciado sobre su comparecencia en Oslo. El propio Comité reconoció que no puede «proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia».