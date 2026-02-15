Entre insultos y abucheos dueños de bar en Suiza en el que murieron 41 jóvenes durante un incendio testificaron ante juez

Momentos de tensión se vivieron durante un juzgado en Suiza donde familiares de algunas de las víctimas del incendio en un bar durante una fiesta de Nochevieja esperaron la llegada de los dueños del establecimiento para una audiencia y los increparon y abuchearon culpándolos por la tragedia.
Los dueños del bar serían los esposos Jessica Moretti y Jacques, quienes llegaron juntos a la audiencia en el marco de la investigación. Cabe recordar que en el incendio murieron 41 jóvenes y 115 sufrieron quemaduras de distintos grados.
#14Feb #Suiza #CransMontana
Los dueños del bar donde un incendio mortal en Nochevieja dejó 41 muertos y al menos 115 heridos fueron abucheados por familiares de las víctimas al comparecer ante la justicia. Jessica y Jacques Moretti enfrentan cargos por homicidio involuntario,… pic.twitter.com/f02r8FIRDd
— Reporte Ya (@ReporteYa) February 14, 2026
Ante los insultos provenientes de familiares de las víctimas, la policía tuvo que intervenir y armar un cerco de seguridad para protegerlos.
Entre la multitud se escuchaban gritos como: «Asesinos», «Han asesinado a mi hijo, son unos monstruos», «Cómo pueden dormir y comer después de lo que han hecho», entre otras frases.
El incendio dentro del bar “Le Constellation” en las primeras horas de este 2026 en Crans-Montana, #Suiza
En la era de las filmaciones algunos se preocupan más en filmar que en dar una mano.
Mientras comenzaba el fuego festejaban en vez de aprovechar a salír cuando aún había… pic.twitter.com/7BNYnCoWZK
— Papina (@LunaGitana0333) January 2, 2026
Ante los insultos Jacques Moretti se detuvo un instante ante una madre que les llamó «mafiosos», a quien le respondió: «Si debemos pagar, pagaremos, pero aquí no hay mafia, somos gente trabajadora».
«Asumiremos nuestra responsabilidad, la vamos a asumir, lo prometemos, por eso estamos aquí», recalcó.
Publican un video inédito de la tragedia ocurrida en Crans-Montana (Suiza), el techo estaba ya ardiendo y seguían bailando con la música y grabando. Increíble cómo la gente tiene tan desactivado el instinto de supervivencia.pic.twitter.com/PwGRFN0Db4
— Sr.Liberal (@SrLiberal) January 2, 2026
Los propietarios del establecimiento también han tenido reuniones con familiares de los heridos. En el caso de Jacques Moretti estuvo en prisión preventiva durante dos semanas pero quedó en libertad provisional tras abonar una fianza de unos 218.000 euros.
Ambos acusados están sujetos a medidas cautelares, entre ellas la obligación de comparecer periódicamente ante comisaría y la prohibición de abandonar el territorio suizo.
Este video, duro, debiera circular entre los jóvenes. Es importante entender el riesgo que supone la pirotecnia en lugares cerrados. Nadie parece advertir lo que está pasando. No paran de filmar… Es una tragedia espantosa lo ocurrido en Suiza pic.twitter.com/AfSGmpuiO8
— Claudio Savoia (@claudiosavoia) January 2, 2026