Entre insultos y abucheos dueños de bar en Suiza en el que murieron 41 jóvenes durante un incendio testificaron ante juez

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
bar

Momentos de tensión se vivieron durante un juzgado en Suiza donde familiares de algunas de las víctimas del incendio en un bar durante una fiesta de Nochevieja  esperaron la llegada de los dueños del establecimiento para una audiencia y los increparon y abuchearon culpándolos por la tragedia.

Los dueños del bar serían los esposos Jessica Moretti  y Jacques, quienes llegaron juntos a la audiencia en el marco de la investigación. Cabe recordar que en el incendio murieron 41 jóvenes y 115 sufrieron quemaduras de distintos grados.

Ante los insultos provenientes de familiares de las víctimas, la policía tuvo que intervenir y armar un cerco de seguridad para protegerlos.

Entre la multitud se escuchaban gritos como: «Asesinos», «Han asesinado a mi hijo, son unos monstruos», «Cómo pueden dormir y comer después de lo que han hecho», entre otras frases.

Ante los insultos Jacques Moretti se detuvo un instante ante una madre que les llamó «mafiosos», a quien le respondió: «Si debemos pagar, pagaremos, pero aquí no hay mafia, somos gente trabajadora».

«Asumiremos nuestra responsabilidad, la vamos a asumir, lo prometemos, por eso estamos aquí», recalcó.

Los propietarios del establecimiento también han tenido reuniones con familiares de los heridos. En el caso de Jacques Moretti estuvo en prisión preventiva durante dos semanas pero quedó en libertad provisional tras abonar una fianza de unos 218.000 euros.

Ambos acusados están sujetos a medidas cautelares, entre ellas la obligación de comparecer periódicamente ante comisaría y la prohibición de abandonar el territorio suizo.

