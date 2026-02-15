VIDEO: Detuvieron a piloto de avión minutos antes de despegar por este atroz motivo

Organismos de seguridad en Brasil privaron de libertad al piloto de avión Sérgio Antônio Lopes, pocos minutos antes de despegar, a quien acusan de liderar una red de tráfico sexual de menores.

Según medios locales tras su detención el piloto admitió informalmente conocer a las niñas víctimas de abuso, pero no confesó los crímenes cometidos contra ellas. Desde entonces se encuentra recluido en régimen de aislamiento en el 26.º Distrito Policial, en Sacomã, Zona Sur de São Paulo .

El video de la detención se hizo viral, ya que ocurrió en el Aeropuerto de Congonhas cuando se disponía a volar a Río de Janeiro. El tribunal confirmó su arresto temporal por 30 días durante una audiencia de custodia.

🇧🇷 | Las autoridades en Brasil sacó a un piloto de un avión minutos antes del despegue, lo arrestó en el acto, expuso toda su red de explotación infantil y la hizo pública. pic.twitter.com/8UWvPomRPm — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 15, 2026

Según los investigadores su teléfono incautado contenía material de abuso sexual infantil.

Entre los cargos en su contra destacan: violación de persona vulnerable, violación, producción, distribución y almacenamiento de pornografía infantil.

La investigación comenzó hace unos cuatro meses en luego de que la madre de una niña de 11 años acudiera a la policía para denunciar el caso. Hasta el momento, se han identificado seis víctimas, pero la Policía Civil investiga si hay otros menores involucrados y si más personas participaron en la trama.

El piloto se acercaba a las niñas luego de ganarse la confianza de sus madres. Además de él, otras dos mujeres fueron arrestadas. La primera se trataría de la abuela de dos víctimas a quien detuvieron de manera provisional. Aún no ha sido interrogada ni acusada, pero le confiscaron su teléfono celular.

La otra mujer detenida sería la madre de una de las víctimas debido a que la policía encontró material de abuso sexual infantil en su teléfono celular. Al igual que los demás sospechosos, aún no la han interrogado.