Mundo

VIDEO: Detuvieron a piloto de avión minutos antes de despegar por este atroz motivo

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
piloto

Organismos de seguridad en Brasil privaron de libertad al piloto de avión Sérgio Antônio Lopes, pocos minutos antes de despegar, a quien acusan de liderar una red de tráfico sexual de menores.

Según medios locales tras su detención el piloto admitió informalmente conocer a las niñas víctimas de abuso, pero no confesó los crímenes cometidos contra ellas. Desde entonces se encuentra recluido en régimen de aislamiento en el 26.º Distrito Policial, en Sacomã, Zona Sur de São Paulo .

Leer Más

Difunden las primeras imágenes del bebé viral, nació bajó escombros del terremoto en Siria
Un hombre muere tras invadir el recinto de una leona en un zoológico en Brasil
Panamá solicitará extradición de hombre vinculado a atentado terrorista donde murieron 21 personas, tras confirmar su arresto en Venezuela

El video de la detención se hizo viral, ya que ocurrió en el Aeropuerto de Congonhas cuando se disponía a volar a Río de Janeiro. El tribunal confirmó su arresto temporal por 30 días durante una audiencia de custodia.

Según los investigadores su teléfono incautado contenía material de abuso sexual infantil.

LEA TAMBIÉN: LARRY EL CAZADOR DE RATONES JEFE DEL GABINETE BRITÁNICO SE MANTIENE «EN SU CARGO» TRAS CUMPLIR 15 AÑOS DE SERVICIO

Entre los cargos en su contra destacan: violación de persona vulnerable, violación, producción, distribución y almacenamiento de pornografía infantil.

La investigación comenzó hace unos cuatro meses en luego de que la madre de una niña de 11 años acudiera a la policía para denunciar el caso. Hasta el momento, se han identificado seis víctimas, pero la Policía Civil investiga si hay otros menores involucrados y si más personas participaron en la trama.

El piloto se acercaba a las niñas luego de ganarse la confianza de sus madres. Además de él, otras dos mujeres fueron arrestadas. La primera se trataría de la abuela de dos víctimas a quien detuvieron de manera provisional. Aún no ha sido interrogada ni acusada, pero le confiscaron su teléfono celular.

La otra mujer detenida sería la madre de una de las víctimas debido a que la policía encontró material de abuso sexual infantil en su teléfono celular. Al igual que los demás sospechosos, aún no la han interrogado.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Rubio asegura que Venezuela está mucho mejor ahora que antes de la captura de Maduro
Rubio asegura que Venezuela está mucho mejor ahora que antes de la captura de Maduro
EEUU
presos
EN VIDEOS: Familiares de presos políticos en Boleíta comenzaron a descompensarse tras más de 30 horas en huelga de hambre
Varios
familia
VIDEO DRAMÁTICO: Gigantesca ola volcó lancha con una familia, surfistas evitaron la tragedia
EEUU