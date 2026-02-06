ATERRADOR: Entraron a un ascensor con globos llenos de hidrógeno y causaron una impactante explosión, todo quedó grabado

Tres personas resultaron heridas luego de que decenas de globos llenos de hidrógeno explotaran en el interior de un ascensor en Mumbai, India.

Los globos se incendiaron repentinamente pocos segundos después de que el hombre que los llevaba ingresara al ascensor.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad se puede ver que ya en el ascensor se encontraba Himani Tapriya, una estudiante de 21 años, quien iba de visita a casa de su tía. Según medios locales, sufrió quemaduras en los brazos, el cuello y el estómago después de la explosión.

Raju Kumar Mahato, el repartidor de 32 años, que llevaba los globos al edificio residencial para una fiesta de cumpleaños, también sufrió quemaduras.

De igual forma, una tercera persona que estaba a las afueras del ascensor tuvo quemaduras leves.

A pesar del impacto de la explosión, autoridades de la India señalaron que ninguno tiene heridas de consideración.

Dozens of gas-filled balloons exploded inside a lift in Mumbai, India, injuring two people. Investigators are looking into whether they were filled with hydrogen instead of helium. pic.twitter.com/Ql659VtoLM — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 5, 2026

Por suerte al momento de la explosión las puertas del ascensor aún estaban abiertas, por lo que todos pudieron salir rápidamente del mismo.

La policía anunció una investigación en contra del propietario de la tienda que vendió los globos, a quien acusan de no dar instrucciones de seguridad al repartidor, reseñó Todo Noticias.