Encontraron sin vida a la última de las trillizas desaparecidas tras terremoto en Colombia

Durante la noche de este jueves rescatistas encontraron sin vida a Isabella Saavedra Caicedo, la última trilliza que faltaba por aparecer y por la que se estaba llevando a cabo una intensa búsqueda en Cali, Colombia, tras el terremoto de 7,4 del 10 de agosto.

Ana María es la única de las hermanas que logró sobrevivir a la tragedia, donde no solo perdió a sus hermanas, sino también a sus padres.

La familia estaba en el edificio María Alvira, del barrio Cuarto de Legua en Cali cuando ocurrió la tragedia. A Ana María la rescataron varias horas después y la trasladaron a un centro asistencial donde la operaron de emergencia, reseñó Noticias Caracol.

Actualmente, la trilliza sobreviviente se encuentra recuperándose por la operación en la pelvis.

Tras el rescate de Ana María, los rescatistas encontraron los cuerpos de sus padres Jairo Hernán y Blanca Victoria, quienes murieron abrazados. Poco después encontraron entre los escombros a Sofía, la segunda trilliza. Posteriormente se intensificó la búsqueda hasta ahora que por fin encontraron el cuerpo de Isabella.

«Ellas eran las mejores amigas, no se despegaban, estudiaron siempre juntas, estudiaron la universidad juntas, trabajaban juntas, hacían todo juntas. Ellas siguen siendo inseparables. Era una familia muy bonita», recordó María Juliana Perdomo, una amiga de las trillizas que ha estado gestionando ayudas para Ana.

Y es que Ana María no solo perdió el lugar donde vivía: perdió su hogar, su familia, sus mejores amigas. Todo en cuestión de segundos, que con las labores de rescate se convirtieron en horas y luego en días.

En Colombia continúan 496 personas desaparecidas y ya hay 273 fallecidos confirmados.