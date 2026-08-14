VIDEO | El sorprendente parto de una mujer durante la evacuación de un hospital en pleno terremoto en Colombia

En medio del terremoto que sacudió a Cali (Colombia), una mujer dio a luz a su bebé durante la evacuación del Hospital Carlos Holmes Trujillo, después de que el personal médico la sacara de la sala en plena labor de parto.

Laura Camila se encontraba en el área asistencial del centro de salud, en el oriente de la ciudad, cuando comenzó el movimiento telúrico.

«Ya me habían llevado al burro a parir cuando comenzó el terremoto, me tuvieron que sacar así, con la pijamita arriba», recordó la mujer sobre el instante en que debió abandonar la sala de parto.

Sin haber completado el procedimiento, la madre fue trasladada al punto de encuentro ubicado en el estacionamiento del hospital, donde, entre la conmoción de la emergencia y el temor a las réplicas del terremoto, el trabajo de parto llegó a su punto determinante tras cuatro horas de labores.

«El primer pujo me dio desnuda ahí afuera, me agaché, me agaché, y salió y de una pidieron la camilla», relató Laura Camila.

Pese a la orden de evacuación general, el equipo médico se negó a dejarla sola: «Todo el mundo se preocupaba por el terremoto, y las doctoras, preocupadas por mí, y me decían: yo me quedo, yo me quedo», recordó la madre.

A las 8:01 a. m. se registró el nacimiento de la bebé. Tras eso, el equipo médico ingresó a la madre por el área de urgencias para brindarle atención.

«Una bendición grande, va a ser un gran testimonio de mi hijo. Algo grandioso que hizo Dios en ese momento», expresó Laura Camila.

La gerente del Hospital Carlos Holmes Trujillo, Sandra Velásquez, destacó la capacidad de respuesta del equipo asistencial, que garantizó la vida de la madre y el bebé, quienes se encuentran en perfecto estado de salud.

El nacimiento se dio en medio de una emergencia que ha dejado, según el más reciente reporte del Puesto de Mando Unificado (PMU), 74 personas fallecidas y 88 rescatadas con vida de entre los escombros en Cali.

Las autoridades confirmaron además que más de 150 personas permanecen desaparecidas, mientras continúan las labores de rescate para ubicarlas.

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TERREMOTO EN COLOMBIA

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes buena parte de Colombia dejó al menos 273 muertos, 3.824 heridos y 377 desaparecidos, mientras un nuevo sismo estremeció este jueves la zona del epicentro y crece la llegada de ayuda internacional.

El nuevo balance, divulgado este jueves por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), reduce de 496 a 377 el número de desaparecidos y cifra en 40.753 las familias afectadas, 12.584 las viviendas destruidas y 74.873 las averiadas. Además, reporta 172 edificios colapsados, 2.198 centros educativos y 216 centros de salud afectados.

Aunque los daños se extienden por buena parte del país, los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda y Caldas, en el oeste y centro-oeste colombiano, concentran las situaciones más críticas tras el terremoto, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, en el Chocó.