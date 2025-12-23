Encontraron a pareja de venezolanos muertos en Chile, policía hizo atroz descubrimiento

Una pareja de venezolanos originarios del estado Zulia murió luego de un presunto femicidio seguido de un suicidio ocurrido en el interior de un apartamento en Santiago de Chile.

Los organismos de seguridad descubrieron este atroz crimen durante el fin de semana en horas de la tarde, específicamente en el sector de San Pablo. Funcionarios de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, llegaron al inmueble luego de una denuncia sobre la presencia de ambos cuerpos.

La mujer, identificada como Alyna Boscán Muño, presentaba lesiones que los expertos determinaron se las hizo otra persona. Mientras tanto, el hombre, quien respondía al nombre de Gustavo Ramos Rincón, tenía una herida compatible con una autolesión.

Al lugar acudieron detectives especializados, peritos del laboratorio de criminalística y un médico del Departamento de Medicina Criminalística para esclarecer lo ocurrido. Tras analizar la escena concluyeron que se trató de un femicidio con posterior suicidio.

La revisión de las cámaras de seguridad del edificio confirmó que ambas personas permanecieron solas en el interior del departamento durante todo el día, sin registros del ingreso de terceros.

La llamada a la policía la realizó el hijo de la víctima, quien encontró ambos cuerpos al llegar al apartamento.

Vecinos de la pareja afirmaron que no escucharon gritos o ruidos extraños en la residencia. No obstante, señalaron que anteriormente habían ocurrido episodios de violencia, de agresiones del hombre a la mujer. No obstante, ella nunca lo denunció.