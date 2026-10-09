EN VIDEOS: Potente terremoto de magnitud 8.0 sacudió a Panamá, se sintió en Costa Rica y Colombia

Este viernes en horas del mediodía se registró un fuerte terremoto de magnitud 8.0 en Panamá, el cual se sintió en otros países como Colombia y Costa Rica.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional – Boletín Actualizado 1, 2026-10-09, 12:56 hora local. Magnitud 8.0. Profundidad 33 km, Pitaloza Arriba, Panama #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://t.co/63pt8nVsSe https://t.co/EOCUfEj50t — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 9, 2026

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento se dio a las 12:56 p.m. (hora local de Panamá) y su epicentro fue en Pitaloza Arriba. Además, la profundidad fue de apenas 33 kilómetros, por lo que se habría sentido de manera considerable.

#URGENTE | Temblor fuerte en Panamá. https://t.co/tLaTYGl96j — Orlando Avendaño (@oavendano) October 9, 2026

En las plataformas digitales empezaron a circular videos que muestran la forma en la que la tierra se movió con potencia en Panamá. Las personas se vieron obligadas a evacuar sus viviendas y sus lugares de trabajo, mientras que el miedo se apoderó en algunos puntos.

Terremoto de Magnitud 6.9 sacude en Macaracas, Panamá. (Octubre 09, 2026). https://t.co/sMQrUBAnHF — Anonimo.sv (@AnonimoSV503) October 9, 2026

El sistema estadounidense de alerta de tsunamis advirtió de la posibilidad de olas peligrosas en las próximas tres horas en zonas costeras de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.

Hasta el momento no ha habido un reporte oficial por parte de las autoridades de Panamá con respecto a víctimas por el terremoto.