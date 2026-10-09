Mundo

EN VIDEOS: Potente terremoto de magnitud 8.0 sacudió a Panamá, se sintió en Costa Rica y Colombia

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
terremoto

Este viernes en horas del mediodía se registró un fuerte terremoto de magnitud 8.0 en Panamá, el cual se sintió en otros países como Colombia y Costa Rica.

- Publicidad -

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento se dio a las 12:56 p.m. (hora local de Panamá) y su epicentro fue en Pitaloza Arriba. Además, la profundidad fue de apenas 33 kilómetros, por lo que se habría sentido de manera considerable.

En las plataformas digitales empezaron a circular videos que muestran la forma en la que la tierra se movió con potencia en Panamá. Las personas se vieron obligadas a evacuar sus viviendas y sus lugares de trabajo, mientras que el miedo se apoderó en algunos puntos.

LEA TAMBIÉN: EL ‘TOMA Y DAME’ QUE SE HIZO VIRAL ENTRE PETRO Y DIRIGENTES DEL PSUV DURANTE FORO EN MÉXICO

El sistema estadounidense de alerta de tsunamis advirtió de la posibilidad de olas peligrosas en las próximas tres horas en zonas costeras de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.

Hasta el momento no ha habido un reporte oficial por parte de las autoridades de Panamá con respecto a víctimas por el terremoto.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Vie 09/10
$ USD: 875,65 Bs
EUR: 980,61 Bs