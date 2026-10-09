El ‘toma y dame’ que se hizo viral entre Petro y dirigentes del PSUV durante foro en México

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, desató polémica en un foro celebrado en México, cuando ante dirigentes del PSUV, como Jesús Faría y Tania Díaz, afirmó que ante el ataque de los Estados Unidos al país los únicos que defendieron a Venezuela fueron los militares cubanos.

«Quedaron solos, 32 muertos, pelearon hasta la última munición. Los cubanos muertos llegaron a Cuba por un solo hecho, no fue que los soldados venezolanos llevaron los cadáveres y los salvaron de caer en manos de los Estados Unidos, no, fue que un cubano sobreviviente cogió cada cadáver los trasladó a una bodega no dominada por Estados Unidos y por eso los pudieron entregar a Cuba», dijo Petro durante su discurso

«Cuando Trump llega a los eventos internacionales y dice ‘es que nos ganamos el petróleo de Venezuela en un motín’, ese hombre está diciendo la verdad», continuó Petro.

En ese momento, Jesús Farias empezó a gritar desde el público «eso es mentira».

Gustavo Petro dice que en Venezuela no se defendió el petróleo y Jesús Farías se altera, le grita que es mentira y que tenga dignidad.

La prepotencia de estos tipos es tremenda. Una partida de corruptos cobardes exigiéndole dignidad a otros https://t.co/oRtKNQQYHD — Manuel Azuaje R. (@Manuelfilosofia) October 9, 2026

«Si no hay un pueblo que defienda el petróleo de Venezuela», continuó Petro antes de que se escuchara otra interrupción de Faría gritando «Diga la verdad que eso es mentira». A lo que Petro replicó: » Es así, él dijo eso».

«De la nostalgia no se vive, no puede haber un Chávez con un petróleo regalado», siguió Petro.

Mientras tanto, un notablemente molesto Faría seguía gritando para intentar interrumpirlo: «Diga la verdad, eso es mentira. Petro tienes que tener dignidad, di la verdad».

En ese instante, le llamaron la atención por estar rompiendo el protocolo del evento, a lo que el dirigente del PSUV intentó justificarse: «Nos está insultando a nosotros».

🚨 | Más imágenes de la pelea entre los chavistas y Petro. Ahora lo acusan de haber sabido de la operación del 3 de enero. Chavistas vs. petristas. 🎥🍿🤣 https://t.co/wa0LOrgbI0 — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) October 9, 2026

Tras el discurso de Petro, Tania Díaz también lo encaró. «Usted ni siquiera preguntó a Venezuela la canallada que acaba de decir. Yo sé que usted estaba al tanto de la operación militar contra Venezuela y se quedó callado, diga la verdad», comentó.