EN VIDEOS: Desde China a Tailandia, así recibieron el Año 2026 en el continente asiático

China y varios países y territorios del este y sudeste asiático, como Hong Kong, Macao, Taiwán, Singapur, Filipinas, Corea del Sur, Tailandia, Malasia, Brunéi y Mongolia, recibieron el Año Nuevo y las imágenes se viralizaron en redes sociales.

🇹🇭 | 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ | Bangkok ha entrado en el año 2026. pic.twitter.com/VTfKfejkWC — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 31, 2025

Numerosas metrópolis chinas se iluminaron con tecnología de drones y luces LED para dar la bienvenida al 2026. Cabe destacar que la nación también se prepara para el próximo Año Nuevo Lunar, el 17 de febrero.

Happy New Year 2026

Shanghai, China 🇨🇳 pic.twitter.com/v1Szmb1BGa — Nature Diaries (@NatureDiariesX) December 31, 2025

Happy New Year China pic.twitter.com/WQK5kpDtCW — TheWaterDiaries (@water_diaries) December 31, 2025



Miles de surcoreanos se congregaron en las calles para recibir este Año Nuevo. Al igual que en otros países de la región, no se hicieron esperar los impactantes espectáculos de fuegos artificiales en distintas ciudades.

🇰🇷 | 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ | Corea del Sur ha entrado en el año 2026. pic.twitter.com/Ck5uHAzwud — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 31, 2025



Lo mismo ocurrió en la Quezon City, en Filipinas, donde los ciudadanos presenciaron fuegos artificiales. También las calles de Manila, capital del país, se llenaron de música y festivales callejeros por el Año Nuevo.

🇵🇭 | 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ | Quezón City en Filipinas recibió el año nuevo. pic.twitter.com/pLLbWNHWiQ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 31, 2025



OTRAS CELEBRACIONES

En los territorios de Hong Kong y Macao se dieron importantes celebraciones con fuegos artificiales. Cientos de miles de espectadores, incluyendo numerosos turistas, presenciaron las festividades en estas zonas.

Happy New Year 2026 Hong-Kong pic.twitter.com/D5DqlSLnX1 — VIEW (@viewsoff_) December 31, 2025



La ciudad estado de Singapur hizo uno de sus tradicionales festejos en Marina Bay. La cuenta regresiva para recibir el Año Nuevo estuvo acompañada por un espectáculo de luces sobre el agua.

Feliz Año Nuevo 2026 Singapur pic.twitter.com/JD9SeMB6Xe — Radio World (@turadioworld) December 31, 2025



En la ciudad de Kuala Lumpur, capital de Malasia, las Torres Petronas sirvieron de fondo para una de las mayores festividades de la región. Las impactantes imágenes sorprendieron a miles de personas en redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO: EL CONMOVEDOR MOMENTO QUE SE VIVIÓ EN AUSTRALIA ANTES DEL ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES DE AÑO NUEVO

Happy New Year Hong Kong, China, Malaysia and Taiwan! 🎉 Watch as fireworks fill the sky in Kuala Lumpur and Taipei to welcome in 2026. Latest updates 👉 https://t.co/DP0mlQ1r19 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/0s1QsVuhU0 — Sky News (@SkyNews) December 31, 2025



También hay reportes de festividades en Ulán Bator, capital de Mongolia, que recibió el Año Nuevo con temperaturas bajo cero, al igual que en Brunéi, con celebraciones enfocadas en oraciones en las mezquitas y reuniones familiares.

En cuestión de unas pocas horas, más de mil millones de personas celebraron el Año Nuevo en una de las regiones más pobladas del país. En las próximas horas, las celebraciones llegarán a Oriente Medio, África, Europa y, finalmente, América.