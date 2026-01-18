El Vaticano reveló detalles de sus esfuerzos para que Maduro se fuera al exilio antes de su captura

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, confirmó el sábado que intentó mediar en la situación de Venezuela y llegar a un acuerdo para que Nicolás Maduro se exiliara en Rusia, pero los esfuerzos fueron infructuosos y terminó detenido por EEUU.

Parolin se refirió así a la información divulgada inicialmente por The Washington Post sobre la posible gestión de un salvoconducto para Maduro.

El alto funcionario del Vaticano dijo que «habíamos intentado lo que también apareció en algunos periódicos». Con esto, hizo alusión a lo publicado por el medio estadounidense el pasado 9 de enero.

Parolin resaltó que «siempre apoyamos una solución pacífica, pero también nosotros nos hemos encontrado ante un hecho consumado, ante una situación de hecho».

El cardenal, por otra parte, fue enfático en su deseo de que Venezuela avance hacia la «estabilidad, la recuperación económica y un proceso de democratización». Esto, tras advertir que la situación económica es «realmente muy precaria», reseñó Infobae.

Parolín dijo que la Santa Sede había reiterado su voluntad de participar en una solución por vía pacífica. «Habíamos intentado encontrar una solución que evitara cualquier derramamiento de sangre, quizás llegando a un acuerdo también con Maduro y con los demás exponentes del régimen, pero esto no fue posible», reconoció.

De igual manera, manifestó su anhelo de que la «gran incertidumbre» que vive Venezuela se convierta en «estabilidad». Además, abogó por una «democratización del país».

CONTEXTO DEL HECHO

La semana pasada, The Washington Post reveló que el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y el embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Burch, mantuvieron una comunicación para discutir una presunta oferta del Gobierno ruso que buscaba dar refugio a Maduro.

Una fuente con conocimiento directo de la negociación detalló al periódico que el ofrecimiento intentaba impedir una acción militar. El informante precisó que «lo que se le propuso (a Maduro) fue que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero». Añadió que «parte de la propuesta era que el presidente ruso, Vladímir Putin, garantizara su seguridad».

A pesar de estas gestiones, Estados Unidos llevó a cabo la operación militar que terminó con el arresto de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Las autoridades estadounidenses mantienen a ambos detenidos en una cárcel de Nueva York, donde enfrentan cargos por narcoterrorismo.

El reporte destaca además que el presidente Donald Trump gestionó personalmente un posible acuerdo al invitar formalmente a Maduro a Washington para negociar un salvoconducto. No obstante, el dirigente venezolano rechazó la propuesta de una salida segura que el propio mandatario de Estados Unidos le ofreció