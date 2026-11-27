Un insólito intento de robo perpetrado por cuatro jóvenes venezolanos ocurrió en unas tiendas Oxxo en Bogotá, Colombia, donde cuatro antisociales se vistieron con la ropa de las empleadas para poder llevar a cabo el hurto con tranquilidad.

En los videos tomados por las cámaras de seguridad se puede ver como los hombres ingresan a la tienda y someten bajo amenazas con armas de fuego a las empleadas. Posteriormente, trasladaron a las trabajadoras a una bodega donde las encerraron y las obligaron a que les dieran sus uniformes.

Las imágenes también captaron como dos de los cuatro presuntos delincuentes se pusieron la ropa rápidamente para hacerse pasar por empleados y moverse dentro del supermercado sin despertar sospechas.

Mientras tanto, las dos empleadas permanecían encerradas y vigiladas por uno de los asaltantes.

No obstante, una patrulla que vigilaba la zona notó movimientos extraños dentro del local, por lo que se acercaron a investigar.

Al notar de la presencia policial, dos de los antisociales se escondieron tras un mostrador y solo uno conversó con la policía. En cuestión de segundos el uniformado se dio cuenta de que no era un trabajador y desenfundó su arma para detenerlo. Casi de inmediato, encontró a los otros dos antisociales, quienes no opusieron resistencia.

Finalmente, cuando revisaron las bodegas encontraron al cuarto ladrón y a las empleadas retenidas.

Cuando los sacaban del lugar esposados, se pueden ver a los jóvenes riéndose y diciendo frases como «somos es malandros para que sepa».

Los venezolanos quedaron a disposición de la Fiscalía para responder por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.