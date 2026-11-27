Tras más de dos años de interrupción de los servicios consulares, este jueves 26 de noviembre, Venezuela habilitó un Consulado Móvil en Lima para atender las necesidades de documentación de sus ciudadanos residentes en Perú.

La iniciativa, anunciada por el canciller venezolano Oliver Blanco, contempla una jornada especial hasta el 5 de diciembre, con la participación del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

El operativo forma parte del acuerdo que alcanzaron Venezuela y Perú, para avanzar progresivamente en el restablecimiento de sus relaciones bilaterales.

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FECHAS Y TRÁMITES DISPONIBLES

Las autoridades venezolanas organizaron la jornada en dos etapas:

Del 26 al 29 de noviembre: entrega de pasaportes pendientes de retiro.

entrega de pasaportes pendientes de retiro. Del 30 de noviembre al 5 de diciembre: captación de datos biométricos para la expedición de nuevos pasaportes, previa cita.

Interesados deben asistir a la Embajada de Venezuela —Arequipa N.º 298, en Lima—, en horario de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

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OPERATIVO TEMPORAL

Desde la ruptura de las relaciones diplomáticas en 2024, numerosos venezolanos en Perú han enfrentado dificultades para obtener sus documentos de identidad.

Esta jornada representa una oportunidad para quienes necesitan actualizar su documentación, realizar trámites migratorios o concretar viajes y reencuentros familiares.

El operativo tiene carácter temporal y no implica la reapertura definitiva del consulado, constituye un paso hacia el restablecimiento de los servicios consulares en territorio peruano.