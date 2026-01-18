EN VIDEO: Venezolanos en Argentina hicieron procesión de la Divina Pastora y realizaron esta exigencia

Los venezolanos han llevado a través de las fronteras esa devoción mariana que los caracteriza, como es el caso de la comunidad criolla en Argentina, que realizó una procesión con la imagen de la Divina Pastora por las calles de Buenos Aires, en la cual aprovecharon para exigir la libertad de todos los presos políticos que todavía inundan los calabozos en Venezuela.

La caminata, que unió la Iglesia Caacupé con la Catedral Metropolitana, dejó de ser solo un evento litúrgico para convertirse en una plataforma de visibilización.

En el corazón de la ciudad, el padre Eusebio Hernández no esquivó la realidad política, según lo reseñado por Infobae.

Durante su homilía, el sacerdote elevó una oración por quienes están privados de su libertad por motivos políticos y por el alivio de sus familias, destacando la crisis humanitaria que atraviesa el país.

Venezolanos en Argentina exigen la liberación de los presos políticos durante la procesión de la Divina Pastora en Buenos Aires. #QueSeanTodos pic.twitter.com/1ZeHyW7bux — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) January 18, 2026

«10 DÍAS DE ANGUSTIA Y TORTURA PARA LOS FAMILIARES»

Elisa Trotta, secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), denunció que los recientes anuncios de excarcelaciones son insuficientes ante los más de 800 ciudadanos que siguen tras las rejas.

«Han sido 10 días de angustia y tortura para los familiares que esperan que sus parientes sean liberados. Basta ya de causar tanto sufrimiento. Es necesario que esto se convierta en un clamor mundial, que los demócratas de todo el mundo exijan al unísono la liberación inmediata de todos los presos políticos venezolanos y extranjeros para poder avanzar con una transición a la democracia», enfatizó la activista.

Trotta reveló además que el miedo ha silenciado a muchas familias, pero que nuevos casos están saliendo a la luz, incluyendo un quinto ciudadano argentino detenido: Gustavo Gabriel Rivara.

«Hemos podido confirmar el caso de un quinto rehén argentino, el ciudadano Gustavo Gabriel Rivara, quien tiene meses secuestrado por el chavismo en el centro de torturas El Helicoide, en una situación de salud bastante comprometida. Ya hemos podido establecer contacto con sus familiares, que por meses no supieron del paradero de su pariente. Exigimos su liberación, así como la de los otros argentinos presos en Venezuela: Nahuel Gallo, Germán Giuliani y Roberto Baldo», sentenció.

Por su parte, María Alexandra Gómez, pareja de Nahuel Gallo, alertó sobre la huelga de hambre iniciada por los detenidos en la cárcel El Rodeo I.

«Nos preocupa su situación, porque anoche un grupo de presos inició una huelga de hambre para exigir su liberación. Exigimos que se le permita a Nahuel comunicarse con nosotros y que lo pongan en libertad inmediatamente», expresó Gómez.