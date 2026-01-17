EN VIDEO: Milei exigió liberar al gendarme Nahuel Gallo y a «todos los presos políticos» en Venezuela

El presidente argentino, Javier Milei, exigió este sábado la liberación del gendarme Nahuel Gallo y de «todos los presos políticos» en Venezuela, calificando estas detenciones como «una agresión directa» contra las «libertades fundamentales y la dignidad humana».

Milei sostuvo que el arresto de ciudadanos basado exclusivamente en sus convicciones ideológicas constituye una «abierta violación» a los derechos humanos. El mandatario argentino enfatizó su postura frente a la comunidad internacional en el marco de una cumbre del Mercosur-UE.

Gallo resultó detenido en diciembre de 2024 en la frontera con Colombia cuando intentaba ingresar a Venezuela para ver a su pareja y su hijo. La Fiscalía lo acusó de estar involucrado en «actividad terrorista», señalamientos negados por la familia del gendarme.

El argentino se encuentra recluido en la cárcel El Rodeo I, donde han sido liberados varios presos políticos.

En plena firma del acuerdo entre la Unión Europa y el Mercosur, el presidente Javier Milei se tomó un tiempo para celebrar la captura del dictador Nicolas Maduro y pedir por la liberación de los presos políticos en Venezuela.

Asimismo, el jefe de Estado expresó su respaldo a la estrategia militar ejecutada por el presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado 3 de enero. Esta operación resultó en la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, a quienes el gobierno argentino señala como responsables de crímenes graves contra su propia población.

«Valoramos la decisión y la determinación mostrada por el presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, y por todo su gobierno por las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del narcoterrorista y dictador Nicolás Maduro», sentenció Milei antes de suscribir el pacto comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

El presidente Milei, quien mantiene una alianza estrecha con Washington, ya había manifestado su júbilo tras el arresto de Maduro a principios de mes. Desde el primer momento, la Casa Rosada incluso puso a disposición sus recursos para colaborar en el proceso de transición democrática que se gesta actualmente en la nación venezolana.