De la liberación por error en Chile a su captura en Colombia: Filtraron la foto que delató al sicario venezolano

Tras su liberación por error en Chile, el sicario venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández viajó a Colombia para quedarse junto a su hermana.

Sin embargo, un descuido de la mujer terminó ‘delatando’ al sicario, según reseñó el medio chileno T13. El hombre fue encontrado en la ciudad colombiana de Barrancabermeja ubicada a 300 kilómetros de la frontera con Venezuela.

Y es que en un «descuido», la mujer subió una selfie a redes sociales donde se aprecia a él en el sector. Aunque se había cambiado el look para, probablemente, pasar desapercibido por las calles.

Sin embargo, en la foto el sicario posó mostrando su mano en la que tiene un tatuaje de ‘Zeus’, siendo un detalle clave para la policía.

La hermana de Alberto Carlos Mejía Hernández subió la foto semanas antes de la detención. Sin embargo, su cuenta de Instagram estaba siendo analizada por las autoridades de Chile y Colombia.

APRUEBAN EXTRADICIÓN HACIA CHILE DE SICARIO VENEZOLANO

La justicia chilena aprobó el lunes la solicitud de extradición del venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, un presunto sicario de la banda criminal El Tren de Aragua detenido la semana pasada en Colombia.

El caso de Mejía generó especial polémica en Chile, puesto que fue liberado por error y huyó del país. Tras su captura, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago de Chile dio luz verde para la extradición de Mejía.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN PERÚ: ASESINARON A UN VENEZOLANO FRENTE A SU PAREJA Y SU HIJA POR NO QUERER VENDER DROGAS

Según el medio chileno T13, el mismo juzgado pidió que Mejía se mantenga detenido de forma preventiva hasta que se concrete la extradición. Ahora la justicia colombiana debe aprobar el envío hacia Chile.

Una vez se confirmó la captura de Mejía, el presidente de Chile, Gabriel Boric, destacó la labor de los organismos de seguridad. «Lo hemos dicho y hemos cumplido. Dónde estén, los vamos a encontrar», dijo.

Carabineros informó que la captura de Mejía se logró gracias a la colaboración con la Policía Nacional de Colombia y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). El sospechoso se encuentra detenido en un cuartel policial de Bogotá.