EN VIDEO: Venezolano se volvió la sensación en Argentina por su ingeniosa forma de hacer delivery, en especial durante cumpleaños

Un repartidor venezolano se ha vuelto viral en Argentina por cantar cumpleaños a domicilio, lo que lo ha hecho ganar miles de seguidores en redes sociales.

Jorge Luis Rodríguez, conocido como El Chamo Jorge o El Delivery Loco, se dedicaba a la actuación y producción en Venezuela. Sin embargo, tuvo que viajar a Argentina durante la crisis económica en el país durante 2018.

No obstante, su arribo a Argentina no fue nada fácil y antes tuvo que vivir en Perú donde realizó toda clase de trabajos, entre los que destacó como uno de los más duros el de minero.

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El Chamo Jorge llegó a Buenos Aires el 21 de diciembre de 2019 y desde el 14 de enero de 2021 se dedica a repartir pedidos con su personaje de El Delivery Loco, nombre inspirado en el programa de bromas venezolano “Loco Video Loco”.

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«Desde niño había soñado con hacer cosas grandes, pero más que todo siempre enfocado en forjar a la sociedad», dijo en una entrevista al programa Hoy Día.

Con su carisma y sentido del humor, hace que cada entrega de comida se convierta en una experiencia muy especial para sus clientes, sobre todo cuando le toca cantarles el cumpleaños.