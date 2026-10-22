EN VIDEO: Terremoto de magnitud 7.0 sacudió a China, esto es lo que se sabe

Un terremoto de magnitud 7.0 sacudió el condado de Baqing, ciudad de Nagqu, en el Tíbet, en China, así como en ciudades cercanas, lo que dejó algunas casas con grietas, pero hasta el momento no se han recibido informes de edificios derrumbados ni de víctimas.

Según la Administración Provincial de Terremotos de Qinghai, el epicentro del sismo de magnitud 7.0 se registró en el condado de Baqing a unos 11 kilómetros de profundidad.

Un funcionario local informó que el comité del partido del condado y el gobierno están coordinando urgentemente esfuerzos para evaluar la situación en los distintos municipios.

Medios locales precisaron que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva.

Un residente local, identificado como Qu describió a la prensa lo ocurrido. «Sentimos el temblor con bastante fuerza dentro del edificio; la cama se sacudía violentamente, así que bajamos corriendo. La cama se balanceó durante al menos 10 segundos».

Asimismo, precisó que a pesar de que no hubo edificios caídos, se habían producido varios deslizamientos de tierra en carreteras.

Por otra parte, un reportero del medio Red Star News confirmó que hasta el momento no han habido reportes de víctimas. «Aún no hemos comprendido la magnitud de los daños a las viviendas ni el número de víctimas».