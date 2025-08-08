Mundo

EN VIDEO: Taxista fingió un infarto para evitar un robo en Brasil, su increíble actuación se volvió viral

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
conductor

Un taxista de una aplicación en Brasil logró frustrar un intento de asalto dentro de su vehículo al simular un infarto frente a los ladrones.

El ingenioso acto del taxista, captado por la cámara de seguridad del auto, se volvió viral en redes sociales por lo ingenioso y osado de su plan. Los hechos ocurrieron cuando dos pasajeros abordaron el vehículo y le dijeron al conductor que se trataba de un asalto. Al notar la presencia de los antisociales, fingió un ataque cardíaco.

Leer Más

Pedro Sánchez el gran derrotado de la jornada tras triunfo del PP en los comicios regionales de España
Gobierno de España «no vio con buenos ojos» que CNE retirara invitación a la UE
EEUU atacó tres instalaciones nucleares de Irán este 21Jun, según confirmó Donald Trump
El video que impacta a México: Cártel de Jalisco amenazó con armas de guerra a damas de compañía

Las imágenes muestran cómo comienza a convulsionar, respira con dificultad y se retuerce en su asiento, lo que tomó por sorpresa a los asaltantes. Desconcertados y sin saber cómo reaccionar, los presuntos delincuentes decidieron abandonar el auto y escapar sin concretar el robo.

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: EL HEROICO RESCATE DE UN MONITO QUE ESTUVO A PUNTO DE AHOGARSE EN UN RÍO EN INDIA

Apenas nota que se encuentra nuevamente solo en el auto, el conductor arrancó rápidamente y escapó del sitio.

El video no tardó en hacerse viral. Las autoridades brasileñas confirmaron que están utilizando las imágenes para intentar identificar a los sospechosos, quienes hasta el momento no han sido detenidos.

De igual forma, indicaron que por razones de seguridad, no se ha revelado la identidad del taxista, quien se encuentra en buen estado y fuera de peligro.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Pánico en el crucero más grande del mundo: Un tobogán acuático se rompió y una persona resultó herida
Mundo
incendio
EN FOTOS: Incendio en tanquilla eléctrica dejó un herido en El Recreo, el fuego afectó a varios vehículos
Sucesos
Fiscal adjunto de la CPI se reunió con Delcy Rodríguez y aclaró que continuarán sus investigaciones sobre Venezuela
Mundo