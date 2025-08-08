EN VIDEO: Taxista fingió un infarto para evitar un robo en Brasil, su increíble actuación se volvió viral

Un taxista de una aplicación en Brasil logró frustrar un intento de asalto dentro de su vehículo al simular un infarto frente a los ladrones.

El ingenioso acto del taxista, captado por la cámara de seguridad del auto, se volvió viral en redes sociales por lo ingenioso y osado de su plan. Los hechos ocurrieron cuando dos pasajeros abordaron el vehículo y le dijeron al conductor que se trataba de un asalto. Al notar la presencia de los antisociales, fingió un ataque cardíaco.

Las imágenes muestran cómo comienza a convulsionar, respira con dificultad y se retuerce en su asiento, lo que tomó por sorpresa a los asaltantes. Desconcertados y sin saber cómo reaccionar, los presuntos delincuentes decidieron abandonar el auto y escapar sin concretar el robo.

Apenas nota que se encuentra nuevamente solo en el auto, el conductor arrancó rápidamente y escapó del sitio.

Taxista finge infarto para salvarse que le roben pic.twitter.com/2yOz8Ac7f6 — Pistola Que Doma Ladrones 🐁 (@que_doma) August 6, 2025

El video no tardó en hacerse viral. Las autoridades brasileñas confirmaron que están utilizando las imágenes para intentar identificar a los sospechosos, quienes hasta el momento no han sido detenidos.

De igual forma, indicaron que por razones de seguridad, no se ha revelado la identidad del taxista, quien se encuentra en buen estado y fuera de peligro.