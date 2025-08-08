EN VIDEO: El heroico rescate de un monito que estuvo a punto de ahogarse en un río en India

En medio de las lluvias que azotan la región de Jammu y Cachemira, en el norte de la India, dos hombres se lanzaron a un río crecido para salvar la vida de un mono atrapado en unas rocas, rodeado por la poderosa corriente.

El dramático rescate, captado en video y difundido por ABC News, mostró como el mono, visiblemente asustado, lucha por mantenerse firme en medio de la creciente, sin posibilidad de escapar.

A pesar del riesgo evidente, uno de los hombres se abrió paso contra la corriente hasta alcanzar al mono. En un primer momento, el animal reaccionó con temor ante la presencia humana, sin saber si estaba frente a un nuevo peligro e incluso intentó morderlo. Pero el hombre, con gestos suaves y pausados, logró calmarlo hasta que el mono poco a poco empezó a entender que no estaban ahí para hacerle daño, sino para ayudarlo.

Se puede observar en el video, donde el rescatista le ofrece unos segundos al animal para confiar antes de tomarlo en brazos.

Finalmente, y tras largos esfuerzos, lograron poner a salvo al mono en la orilla, sin lesiones aparentes.

“Dos de nosotros sabíamos nadar entramos y rescatamos al animal”, dijo uno de los hombres que se metió al río.