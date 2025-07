EN VIDEO: Se vistió de mujer para grabar a niñas en el baño de un colegio en Perú, así fue atrapado

Un hombre depravado, identificado como César Iván Araújo, fue detenido en el distrito limeño de Miraflores, Perú, después de que se disfrazara de mujer y se colocara una peluca para meterse en el baño de niñas del Colegio Mater Purissima, situado en la calle José Gálvez.

Trascendió que el sujeto se aprovechó de que en el centro educativo se llevaba a cabo un desfile por fiestas patrias. Fue así como ingresó y, según los padres de familia, empezó a filmar a las jovencitas.

“Entre los padres de familia detectaron a un hombre vestido de mujer que estaba con la cámara, filmando; e inmediatamente notificaron a seguridad”, dijo al medio RPP un padre de familia.

“De declaraciones de otros padres, dijeron que lo vieron en las inmediaciones del baño de mujeres, de los niños, en los dos patios. Inmediatamente, los padres de familia, inclusive mi persona, tuvimos acción inmediata y avisamos a la seguridad”, acotó.

De inmediato, el personal de seguridad del colegio lo intervino y detuvo en las inmediaciones. Posteriormente, lo llevaron a la Comisaría PNP de Miraflores.

🇵🇪 | LO ÚLTIMO: Un sujeto, vestido de mujer, fue atrapado dentro del baño de niñas de un colegio en Miraflores, Lima. pic.twitter.com/JEstZMgp5v — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) July 18, 2025

HOMBRE DISFRAZADO DE MUJER SE DEFIENDE

Luego, en la dependencia policial, el hombre disfrazado de mujer se defendió asegurando que no había hecho “nada malo”. Asimismo, justificó su accionar, alegando que había ingresado al colegio a presenciar un acto “público”.

“¿Qué he hecho? No he hecho nada malo, solamente filmé el desfile. Todas esas personas estaban ahí. Si desean y quieren, lo hacen (grabar la actividad)”, dijo el sujeto. Asimismo, se identificó como un “vecino de Miraflores”.

En redes sociales, muchos usuarios repudiaron el accionar del Araujo, al punto de descalificarlo. “¿Están enfermos en Perú? Es la segunda vez que veo que pasa esto”, “Sigan permitiendo a esos enfermos meterse a los baños de mujeres y terminarán violando a las niñas y mujeres en los baños”, son algunos de los comentarios.