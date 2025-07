«El mismo guion, siempre»: Bukele acusó a migrantes de fingir enfermedad al llegar a Venezuela

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele reveló a través de sus redes sociales un curioso caso en el que unos de los migrantes venezolanos liberados salió caminando de la cárcel en El Salvador, pero al bajar del avión en Venezuela no podía andar por su propia cuenta y tuvo que recibir asistencia con una silla de ruedas.

«Es curioso cómo los detenidos del Tren de Aragua, que se encuentran perfectamente sanos, de repente enferman en el mismo momento en que ponen un pie en Venezuela», escribió Bukele en la publicación.

El mandatario salvadoreño compartió el video en el que se ve al hombre subiendo con normalidad al avión y luego al llegar a Venezuela, como dos personas de la cruz roja lo tuvieron que asistir hasta para bajar las escaleras.

«El mismo guion, siempre», indicó Bukele haciendo referencia a las acusaciones que recibe frecuentemente por las violaciones a los derechos humanos que se cometen a diario en las cárceles de El Salvador.

Funny how the perfectly healthy Tren de Aragua detainees suddenly fall ill the moment they set foot in Venezuela.

Same script, every time. pic.twitter.com/P6U1EeLLyF

— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 19, 2025