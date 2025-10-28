Mundo

EN VIDEO: Salió a cenar con sus padres a una pizzería y terminó atrapado en una máquina de peluches

Lo que comenzó como una cena familiar terminó en un momento de susto en São João de Meriti, cerca de Río de Janeiro, cuando un niño de tan solo cuatro años quedó atrapado dentro de una máquina de peluches.

El pequeño Heitor estaba cenando con sus padres en una pizzería cuando decidió ir a jugar. Pasaron algunos minutos hasta que, al no verlo regresar, sus padres comenzaron a buscarlo.

Poco después, notaron un grupo de personas reunidas alrededor de una máquina de peluche y cuando se acercaron descubrieron que el pequeño niño estaba dentro, rodeado de peluches y eligiendo su “premio” con total tranquilidad.

“Cuando lo vi, me asusté. Nunca imaginé que una criatura de ese tamaño pudiera entrar en una máquina. Jamás pensé que iba a tener la valentía de meterse”, contó su madre, Luana Cardozo.

Por suerte, pudieron rescatar al niño sin heridas y todo terminó en una divertida anécdota para la familia y los presentes.

Las imágenes del insólito episodio se viralizaron rápidamente en redes sociales y reavivaron el debate sobre la seguridad de este tipo de máquinas en lugares frecuentados por niños.

De hecho, no es la primera vez que ocurre. En julio, un hecho similar tuvo lugar en Mason, Ohio (Estados Unidos), donde otro niño quedó atrapado tras intentar meterse por el hueco por donde se retiran los premios. En esa ocasión, el pequeño fue rescatado por la policía y los bomberos sin sufrir lesiones.

