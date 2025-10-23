EN VIDEO: Reyes británicos rezaron en la Capilla Sixtina con el papa León XIV, es la primera vez en casi 500 años

Los reyes de Reino Unido, Carlos III y Camila, participaron en la oración ecuménica dedicada a la defensa del medio ambiente, presidida por el papa León XIV y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, rompiendo así con un periodo de casi 500 años en la que un rey británico reza junto al sumo pontífice.

Para esta histórica ocasión Carlos III lució un traje azul, y Camila un vestido negro y velo. Los monarcas se sentaron a la izquierda del altar, al lado de León XIV y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, quienes ocuparon la parte central.

The King and Queen, accompanied by Pope Leo, have attended a special service in the Sistine Chapel, marking the joining of hands between the Catholic Church and Church of England, in a celebration of ecumenism. 📸 Vatican Media pic.twitter.com/QaxRVNj3B5 — The Royal Family (@RoyalFamily) October 23, 2025

El papa se encargó de presidir la oración junto con Cottrell. Además, cabe destacar que antes de este acto, León XIV y los reyes británicos se reunieron en privado durante cerca 45 minutos en la Biblioteca apostólica.

Carlos III le entregó al papa una gran fotografía de plata y un ícono de San Eduardo, ‘el Confesorp, por su parte, el pontífice le donó una versión a escala del mosaico de ‘Cristo Pantocrátor’ de la Catedral Normanda de Cefalú, en Sicilia, realizada en los talleres del Vaticano.

La Oración del Mediodía concluyó en la Capilla Sixtina, presidida por el Santo Padre el Papa León XIV junto al arzobispo anglicano Stephen Cottrell, en presencia de el rey Carlos III y la Reina Camila @RoyalFamily pic.twitter.com/ypxBYjeQjO — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) October 23, 2025

LLEGADA AL VATICANO

Los reyes de Reino Unido arribaron este mismo jueves al Vaticano. El cortejo atravesó el Arco de las Campanas, que da acceso a la Ciudad del Vaticano, y llegó al Patio de San Dámaso donde los recibió el encargado de la Prefectura de la Casa Pontificia, monseñor Leonardo Sapienza, y miembros de la Guardia Suiza.

Posteriormente, se interpretaron los himnos nacionales británico y de la Ciudad del Vaticano. Luego, los Sapienza y los gentilhombres los acompañaron al interior del palacio pontificio.

#PapaLeoneXIV #LeoneXIV @RoyalFamily

Ora Media presieduta dal Santo Padre Papa Leone XIV

con l’Eccellentissimo Reverendissimo Stephen Cottrell

alla presenza delle Loro Maestà Re Carlo III e Regina Camilla pic.twitter.com/PEJgSz5z8P — L’Osservatore Romano (@oss_romano) October 23, 2025

Tras la reunión privada, la reina Camila visitó la Capilla Paulina, acompañada por la directora de los Museos Vaticanos, Barbara Jatta, mientras que el rey Carlos III se reunió con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

Tras los encuentros se realizó en la Capilla Sixtina la inédita oración ecuménica dedicada al cuidado de la creación, presidida por el papa y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, ya que la cabeza de la Iglesia anglicana, la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, no empezará en su cargo hasta enero.

Los reyes británicos también escucharon los coros de la Capilla Sixtina, de la Capilla de San Jorge de Windsor y el Infantil de la Capilla Real del Palacio de San James durante la celebración.

Un monarca no rezaba con el papa desde la reforma anglicana, cuando en 1534 el entonces rey británico Enrique VIII rompió con Roma tras el intento frustrado de anular su matrimonio con Catalina de Aragón para esposarse con Ana Bolena, algo a lo que el papa Clemente VII no accedió, lo que le llevó a autoproclamarse jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra.