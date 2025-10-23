Estudiante acribilló a maestra en pleno colegio por «una mala calificación»

La sociedad mexicana está conmocionada por el caso de Fabiola Ortiz Medina, una maestra que fue asesinada la semana pasada en un colegio del estado de Oaxaca. El victimario fue uno de sus propios estudiantes.

Los hechos se dieron a las 3 de la tarde del pasado miércoles en el Colegio de Bachilleres 6, en el municipio de Putla Villa de Guerrero. De acuerdo a medios locales, Ortiz fue atacada cuando estacionaba su carro frente a la institución educativa.

Testigos relataron que un joven se acercó al vehículo y, sin mediar palabras, disparó en varias ocasiones contra Ortiz. Aunque la mujer fue atendida por organismos de emergencias y trasladada a un hospital, no logró sobrevivir.

Las autoridades locales pusieron en marcha las investigaciones y determinaron que el victimario huyó de la escena del crimen. En un principio, trataron la investigación como un caso de perspectiva de género.

MUERTE DE ORTIZ

Una semana después del crimen, el fiscal del Estado, José Bernardo Rodríguez, dijo que la investigación «está muy avanzada». El principal sospechoso del crimen es un estudiante que, aparentemente, tuvo un encontronazo con Ortiz en el colegio.

«Hasta ahora nuestra línea principal tiene que ver con un problema al interior de la institución académica, con un alumno», dijo. «Es por un tema de una calificación», aclaró el fiscal al medio Milenio.

Las autoridades no han dado detalles sobre la identidad del presunto agresor o su edad, limitándose a aclarar que se trata de un estudiante. El Tribunal Superior de Justicia (TSJO) emitió una orden de aprehensión por el asesinato de Ortiz, aunque se desconoce si el joven resultó detenido.

La atroz muerte de Ortiz generó gran conmoción entre sus alumnos, familiares y los vecinos del municipio. Mientras que los docentes de la zona exigen justicia, se prepara un homenaje para este viernes.