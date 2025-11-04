Mundo

EN VIDEO: Portugal capturó a cuatro venezolanos en un submarino con 1,7 toneladas de droga

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
venezolanos

Organismos de seguridad en Portugal privaron de libertad a cuatro venezolanos que se trasladaban en un narcosubmarino que transportaba casi dos toneladas de cocaína.

La operación la llevó a cabo la Policía Judicial portuguesa y la Armada portuguesa. El semisumergible transportaba 1,7 toneladas de cocaína que tenía como destino la Península Ibérica, según anunciaron las autoridades el lunes.

Leer Más

Argentina emitió alerta consular donde ratificó su recomendación de no viajar a Venezuela por «escalada de detenciones arbitrarias»
¿Regresará o no? Guaidó habló de las amenazas que recibió en Colombia y explicó sus verdaderos objetivos en EEUU
Maduro no irá a la Cumbre de la Celac, venezolanos lo esperaban con protestas por su visita

En la operación denominada «El Dorado» participaron autoridades del Reino Unido y Estados Unidos.

LEA TAMBIÉN: EL RETO QUE CAUSÓ LA MUERTE A UNA JOVEN: TOMÓ SEIS TRAGOS DIFERENTES EN DIEZ MINUTOS

Tras arrestar a los cuatro venezolanos en altamar, los trasladaron a un juzgado donde comenzaron los interrogatorios.

«Las investigaciones continúan en cooperación con autoridades de otros países», precisó la policía.

Asimismo, revelaron que la operación se originó a partir de información compartida por el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas – Estupefacientes (MAOC-N), una organización europea con sede en Portugal. La droga tenía como destino «varios países del continente europeo», según informó la Policía Judicial portuguesa en un comunicado.

Esta es la segunda vez este año que la Policía Judicial de Portugal intercepta un narcosubmarino. En marzo, también en colaboración con autoridades de varios países, se incautaron más de 6,5 toneladas de cocaína en una embarcación similar.

Hasta el momento no han ofrecido mayores detalles sobre la identidad de los detenidos o sobre a qué organización criminal pertenecen.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Osmel Sousa
Otra polémica sacude al Miss Universo: Osmel Sousa «ya no estarás más» como asesor del concurso
Caraota Show
Miss
EN VIDEO: Empresario tailandés llamó «tonta» a Miss México y desató un escándalo en el Miss Universo
Caraota Show
Beckham
EN VIDEO: David Beckham fue nombrado caballero por el rey Carlos III, por estas razones recibió el título
Mundo