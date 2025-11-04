EN VIDEO: Portugal capturó a cuatro venezolanos en un submarino con 1,7 toneladas de droga

Organismos de seguridad en Portugal privaron de libertad a cuatro venezolanos que se trasladaban en un narcosubmarino que transportaba casi dos toneladas de cocaína.

La operación la llevó a cabo la Policía Judicial portuguesa y la Armada portuguesa. El semisumergible transportaba 1,7 toneladas de cocaína que tenía como destino la Península Ibérica, según anunciaron las autoridades el lunes.

En la operación denominada «El Dorado» participaron autoridades del Reino Unido y Estados Unidos.

Tras arrestar a los cuatro venezolanos en altamar, los trasladaron a un juzgado donde comenzaron los interrogatorios.

«Las investigaciones continúan en cooperación con autoridades de otros países», precisó la policía.

Asimismo, revelaron que la operación se originó a partir de información compartida por el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas – Estupefacientes (MAOC-N), una organización europea con sede en Portugal. La droga tenía como destino «varios países del continente europeo», según informó la Policía Judicial portuguesa en un comunicado.

Esta es la segunda vez este año que la Policía Judicial de Portugal intercepta un narcosubmarino. En marzo, también en colaboración con autoridades de varios países, se incautaron más de 6,5 toneladas de cocaína en una embarcación similar.

Hasta el momento no han ofrecido mayores detalles sobre la identidad de los detenidos o sobre a qué organización criminal pertenecen.